Gobierno estatal prepara operativo vacacional con respaldo de la Federación

Ante la cercanía del periodo vacacional de verano, la Gobernadora de Sinaloa Yeraldine Bonilla Valverde informó que su administración trabaja en la preparación de los operativos de seguridad y protección civil que se desplegarán en carreteras, playas, ríos y centros recreativos del estado.

Explicó que, como ocurre cada año, las dependencias encargadas de la seguridad y la atención de emergencias afinan los detalles de las acciones preventivas para brindar tranquilidad tanto a los sinaloenses como a los visitantes.

“Como todos los años, desde la Dirección de Protección Civil se implementan programas especiales de vacaciones, al igual que la Secretaría de Seguridad Pública estatal, que también hace sus programas vacacionales para prevenir a la sociedad”, señaló Bonilla Valverde.

Indicó que en los próximos días se darán a conocer los detalles del operativo y llamó a la ciudadanía a disfrutar del periodo vacacional de manera responsable.

“Bienvenidos todos los turistas que quieran acompañarnos a Sinaloa. A los propios sinaloenses los invitamos a que estas vacaciones se disfruten de manera responsable, sana y familiar”, expresó.

Agregó que durante la próxima semana las autoridades estatales definirán formalmente el arranque de las acciones de vigilancia y prevención.

“Todavía no tenemos una fecha, pero ya la próxima semana estaremos definiendo desde la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil para lanzar las acciones correspondientes”, comentó.

Cuestionada sobre el respaldo de la Federación en materia de seguridad, la mandataria aseguró que el apoyo del Gobierno federal se mantiene y destacó la coordinación entre ambos niveles de Gobierno.

“Siempre tenemos apoyo. Ustedes lo han visto, que la Presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo) ha estado muy al pendiente en temas de seguridad y apoyo del Gobierno federal en temas de seguridad lo tenemos”, afirmó.

Sostuvo que la colaboración con las autoridades federales continuará durante el periodo vacacional, con el objetivo de fortalecer las labores de vigilancia y atención a la ciudadanía en los distintos destinos y espacios públicos de Sinaloa.