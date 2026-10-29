Gobierno estatal tiene hasta el 15 de noviembre para entregar informe 2025 al Congreso

El Gobierno de Sinaloa tiene como fecha límite el 15 de noviembre para entregar al Congreso del Estado el Informe de Gobierno correspondiente a 2025, informó el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Eligio López Portillo.

Explicó que durante noviembre comenzará el proceso de recepción de los informes y que, para enero de 2027, se prevé realizar las comparecencias de los secretarios del gabinete estatal.

El Legislador señaló que todavía no hay una fecha definida para la comparecencia de la Gobernadora, la cual se acordará una vez que se entregue el documento.

Indicó que será la Secretaría General de Gobierno la encargada de presentarlo ante el Poder Legislativo.

“Trayendo la Secretaria la documentación del informe, en cuanto tengamos la información de qué día vendría les comunicamos”, expresó.

En cuanto a los informes de las cuentas públicas municipales, mencionó que los Ayuntamientos tienen como fecha límite el último sábado de noviembre para entregar la documentación correspondiente.

Sobre la dinámica de las comparecencias, López Portillo comentó que se prevé mantener el mismo formato de años anteriores, en el que las y los Diputados pueden formular preguntas a la Gobernadora y a los funcionarios estatales sobre los resultados presentados.

El Presidente de la Jucopo agregó que durante los primeros días de noviembre comenzarán a definirse los detalles de este proceso.