Gobierno estatal ve condiciones para que Culiacán recupere su Feria Ganadera: Gobernadora

El Gobierno de Sinaloa considera que existen condiciones para que Culiacán recupere su tradicional Feria Ganadera, informó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, quien adelantó que esta semana sostendrá una reunión con el presidente de la Asociación Ganadera.

Señaló que existe voluntad para que la capital sinaloense vuelva a realizar esta celebración y que se trabajará en coordinación con los organizadores para garantizar la seguridad.

“Sé que ellos han venido avanzando de manera importante y lo que queremos es que efectivamente Culiacán recupere sus espacios públicos, sus tradiciones, sus fiestas populares”, dijo.

Cuestionada directamente sobre la realización de la Feria Ganadera, Domínguez Nava afirmó que hay voluntad para recuperar esa actividad.

“Lo que sí les puedo decir es que desde el Gobierno de Sinaloa tenemos toda la voluntad para que Culiacán recupere su tradicional fiesta ganadera y lo vamos a ver con la Asociación Ganadera”, señaló.

La Gobernadora agregó que se analizarán las condiciones y el esquema de seguridad para el evento, en coordinación con la Asociación Ganadera y el Gobierno federal.

“Así como lo hicimos con las fiestas patrias, consideramos que hay condiciones para que Culiacán recupere su Feria Ganadera y sé que la Asociación Ganadera ya lleva avances en la mediación y vamos a hacer un trabajo con ellos justamente para garantizar todo el despliegue de seguridad”, destacó.

Sobre la posibilidad de solicitar apoyo adicional a la Federación, señaló que las Fuerzas Federales mantienen presencia permanente en Sinaloa.

“La Federación, como lo dijo la Presidenta, mantiene su apoyo aquí de manera permanente a Sinaloa y es parte de las tareas que revisamos en la mesa de seguridad, de estar dándole acompañamiento a todos los eventos públicos que se realizan en Sinaloa”, explicó.

Respecto al horario y las condiciones específicas en que se realizaría la Feria Ganadera, la Gobernadora indicó que todavía deberán revisarse con la Asociación Ganadera.

“Vamos a revisar con la asociación ganadera cómo vamos a trabajar”, adelantó.