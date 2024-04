“Entonces esa misma chica empieza a tener un seguimiento sobre la cuestión hormonal, porque también hay efectos hormonales, pues no tener un bebé implica que haya un aborto, pero indica cuestiones hormonales, cambios en el cuerpo y eso implica regresar a un cierto cuerpo que ya no es el mismo de antes”, indicó.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México durante 2022, se registraron 25 mil 041 defunciones fetales, lo que se traduce en una tasa de 14.4 por cada 100 mil habitantes con la captación tradicional y de 19.5 con la información adicional de la Secretaría de Salud.

La tasa nacional de embarazos que terminaron en muerte fetal fue de 72.2 por cada 100 mil mujeres en edad fértil. Las entidades federativas que presentaron las tasas más altas fueron: San Luis Potosí, con 101.4, Ciudad de México con 91.9 y Aguascalientes que contó con 91.0. Las entidades más bajas fueron Oaxaca que presentó 39.6, Quintana Roo de 42.1 por último Sinaloa, que fueron 46.1.

En relación con la escolaridad de la madre, predominó el nivel de secundaria completa e incompleta, con 34.7 por ciento, que fueron 8 mil 693 casos; de ahí preparatoria, ya sea completa e incompleta, con 29.7 por ciento, 7 mil 450. En conjunto, representaron 64.4 por ciento del total a nivel nacional.

Por otro lado, las estadísticas del Gobierno de Sinaloa, en 2020 se presentaron cuatro abortos, siendo el año con menos casos, ya que desde el 2015 se registraban nueve.

Recomendó a las mujeres acudir con algún especialista en salud mental antes de practicar el aborto, ya que es indispensable el sentirse acompañada para no vivir el proceso en solitario.

Añadió que pedir apoyo de la familia o de seres queridos de confianza beneficia el proceso de duelo, informarse sobre las repercusiones en el cuerpo y buscar una red de apoyo posterior que le ayude en el seguimiento médico y terapéutica.

“En la cuestión institucional debería estar establecido, porque lo difícil no es, ya es difícil el hecho de decidir no tener un bebé, practicarse un aborto es bien complicado, pero tener el efecto posterior sin apoyo, sin ayuda o muchas veces que se termina siendo algo de secreto pues, que no se le cuenta a nadie y nada es muy complicado”, reiteró.

“Que no estén solas, que no lo hagan, que lo piensen, pero que no lo piensen solas. Me refiero a que busquen apoyo desde antes de que practicarse el aborto, la cuestión es que no es la misma que se practique el aborto porque están pensando que es una salida a la dificultad que tienen y que ven en ese momento, a que vayan y hablen con profesional”, recomendó.