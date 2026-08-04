$!Gobierno federal reparte $4,566 millones a maiceros de Sinaloa

El Gobierno federal inició este 4 de agosto la entrega de incentivos por 4 mil 566 millones de pesos para 26 mil 800 productores de maíz de Sinaloa, afectados por la caída del precio internacional del grano, luego de semanas de protestas, bloqueos carreteros y mesas de negociación. Durante un enlace con la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Columba López Rodríguez, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, informó que los apoyos corresponden a la producción de 3.5 millones de toneladas de maíz cultivadas en 348 mil 45 hectáreas. “Son 26 mil 800 productoras y productores de maíz que están recibiendo estos incentivos para 3.5 millones de toneladas, 348 mil 45 hectáreas, y es un total de 4 mil 566 millones de pesos”, afirmó desde Culiacán.

López Rodríguez explicó que el padrón de beneficiarios permanece abierto, por lo que más agricultores podrán incorporarse al programa. “Queremos decir que ahorita estamos todavía incorporando más, se están registrando más productores. Estará abierto nuestro sistema hasta el 15 de agosto y tendremos 15 días más para cualquier aclaración que se quiera hacer”, agregó. La Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, detalló que en la primera etapa se entregarán tarjetas del Banco del Bienestar a más de 500 productores. “Son 500 por este momento, porque estamos en la primera etapa, pero se van a beneficiar con estas tarjetas del Bienestar más de 26 mil productores en el Estado de Sinaloa”, expresó. Valverde agradeció a nombre de las productoras y productores los apoyos que resultaron de las mesas de trabajo para traer beneficios al campo sinaloense. “Refleja el compromiso que se tiene con agricultores y el campo sinaloense; estamos agradecidos por el enorme esfuerzo para entregar el apoyo otoño invierno 2025-2026”, indicó.

Sheinbaum Pardo precisó que los recursos derivan del acuerdo de ordenamiento de la producción de maíz alcanzado entre agricultores, proveedores de insumos, compradores, gobiernos estatales y el Gobierno federal. Atribuyó la caída del precio del grano al aumento de la producción mundial, situación que redujo los ingresos de quienes cultivan maíz híbrido en Sinaloa, el Bajío y otras regiones del País. “El precio del maíz bajó muchísimo a nivel internacional porque hubo muchísima producción. Entonces logramos un acuerdo con alrededor de 100 mil productores, algunos de ellos de Sinaloa”, señaló. Expuso que el esquema contempla aportaciones de los gobiernos federal y estatales cuando el precio de mercado sea bajo, además de la participación de las empresas compradoras mediante el pago de un precio superior al vigente.