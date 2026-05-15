Gobierno federal y estatal arrancarán diagnóstico social en Villa Juárez ante problemas de violencia: Yeraldine Bonilla

El próximo lunes 18 de mayo iniciará en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato, un censo coordinado por la Secretaría de Gobernación con el objetivo de recopilar información sobre las necesidades de la población y poner en marcha un plan integral de atención, anunció la Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde.

Explicó que brigadas visitarán a las familias de la comunidad para aplicar encuestas relacionadas con salud, vivienda y acceso a programas sociales del Gobierno federal.

Indicó que la información servirá para diseñar una estrategia conjunta entre autoridades federales y estatales, enfocada en llevar apoyos y servicios a la población.

“Van a participar tanto como Gobierno federal como Gobierno local en llevar apoyos para la población de Villa Juárez”, señaló.

Bonilla Valverde señaló que la intervención responde a la preocupación por los distintos tipos de violencia que se han reportado en Villa Juárez.

“Porque se ha mencionado que ahí en Villa Juárez hay muchos tipos de violencia y queremos.. tanto como Gobierno federal, poner más atención en qué es lo que está sucediendo ahí, en qué es lo que está sucediendo ahí y llevar programas sociales, un plan integral donde cubra salud, educación y seguridad pública”.

Precisó que posteriormente podrían aplicarse acciones similares en otros municipios del estado, además de la realización de Ferias de Paz.

“Por el momento vamos a iniciar Villa Juárez, pero también hay otros municipios donde se van a implementar estrategias y este ferias de paz en algunos municipios”.