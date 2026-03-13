Gobierno federal y estatal, industriales, bodegueros y productores garantizan comercialización de la cosecha 2026 del maíz de Sinaloa

*Industriales, comercializadores y bodegueros atendieron el llamado que hizo la presidenta de México para apoyar a los productores de Sinaloa, al comprometerse a comprar la cosecha

*Son 2.86 millones de toneladas las que contempla este esquema de compra-venta anticipada, que representan más del 70% de la cosecha

*El gobernador Rocha, junto con el secretario particular de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Carlos Augusto Morales, y el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, fueron testigos de dicho acuerdo que servirá como modelo nacional

Culiacán, Sinaloa, a 13 de marzo de 2026.- En una reunión sin precedentes e histórica considerada tanto por productores, comercializadores y autoridades, se logró garantizar la compra de 2 millones 856 mil toneladas de la cosecha de maíz otoño-invierno 2025-2026 que habrá de levantarse en dos meses, gracias al acuerdo impulsado por la Presidenta de la República, Claudia Sehinbaum Pardo y el gobernador Rubén Rocha Moya, para atender de manera anticipada la comercialización del maíz, y otorgar certidumbre a los productores sinaloenses.

En el Salón de Gobernadores de Palacio de Gobierno, el gobernador Rocha y los dos comisionados para este tema por la Presidenta Sheinbaum, su secretario particular, Carlos Augusto Morales López; y el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota Montaño, se reunieron con industriales, comercializadores y bodegueros, quienes firmaron de manera formal y por escrito su compromiso de compra a futuro, que en total representa más del 70 por ciento del total de la producción del maíz de este año, que se estima será de 4 millones de toneladas.

En total, fueron 25 comercializadores que se comprometieron a adquirir la producción de Sinaloa, como las industrias Maseca, Minsa y Harimasa, que en conjunto comprarán un millón 100 mil toneladas; Sukarne, con un compromiso de 450 mil toneladas; Grupo Patrón, con 300 mil toneladas; Agroservicios a Productores del Valle, con 200 mil toneladas; Bachoco, con un compromiso de 160 mil toneladas; y Cereales Comerciales de la Costa (Graco), con 130 mil toneladas, quienes representan los mayores volúmenes del total de toneladas que se aseguraron.

En su mensaje, el gobernador Rocha consideró esta reunión inédita porque no sólo se está otorgando certeza a los productores, sino que se sientan las bases para armar una estrategia de largo plazo.

“Ésta es una reunión inédita. Siempre he dicho que quiero terminar mi gobierno armando una estrategia de futuro en materia de comercialización de los granos, ya no solamente del maíz”, dijo.

Por ello, el mandatario estatal agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por haber logrado este acuerdo, al que se comprometió hace apenas 15 días durante su visita a Culiacán.

En su intervención, el secretario de la Presidenta, Carlos Augusto Morales, destacó que el modelo de comercialización que se concretó para Sinaloa podrá servir para replicarlo a nivel nacional, en todos los demás estados productores de maíz, ya que puede beneficiar a todo el campo mexicano, al asegurarse un mecanismo de compras anticipadas que viene a dar certeza a los productores.

Por su parte, el subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, señaló que éste es un paso en el compromiso de la Presidenta de la República para crear un Sistema Nacional de Ordenamiento del Mercado de maíz y otros granos, lo que permitirá al gobierno ya no seguir actuando ante la emergencia coyuntural que representa cada año la comercialización de las cosechas, sino asegurar con anticipación la compra de la producción.

A nombre de los productores intervinieron el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), Jesús Rojo Plascencia y la ex presidenta del Módulo de Riego Santa Rosa, Marina Baca Martínez.

“Yo creo que acabamos de presenciar un momento histórico para el tema de la comercialización en Sinaloa, es un gran paso para los productores, que nos da certidumbre el saber que nuestras cosechas van a poder salir”, dijo el dirigente de la CAADES.

Además de Maseca, Minsa, Harimasa, Sukarne, Agroservicios a Productores del Valle, Patrón y Graco, también firmaron su compromiso de compra, Agrícola del Surco, Agrícola Roher, Agroexportadora IBCA, Agropecuaria Angax, Agroservicios Casas Grandes, Agrosilos de la Región, Grupo Vizcarra, Comercializadora de Productos Agrícolas Culiacán-Navolato, Cereales Santa Cecilia, Fritierra; Granos, Semillas y Servicios Agrícolas; Granovi, Inbiomex de México, Jova Graneros, Mayoni, Palmicultores de San Marcos, PURP, Servicios Agrícolas Unidos de Guamúchil, y Unión de Porcicultores del Estado de Sonora.

Cabe destacar que, previo a esta reunión, los representantes del Gobierno de México y de Sinaloa se reunieron en el Auditorio de Palacio de Gobierno con decenas de productores agrícolas tanto sector social como privado, con quienes abordaron otros temas de interés.