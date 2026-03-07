Gobierno ha fallado en proteger a la ciudadanía por baja inversión en seguridad: Omar Garfias

CULIACÁN._ Bajo la premisa de que el crimen organizado funciona como una industria y un sistema que requiere de la colaboración gubernamental para su logística, el columnista del periódico Riodoce, Omar Garfias, señaló que el Gobierno de Sinaloa ha fallado en su papel de proteger a la ciudadanía por baja inversión en seguridad.

Durante su intervención en el Conversatorio Ciudadano, explicó que, a pesar de las alternancias políticas en el estado, el sistema de macro criminalidad no se ha visto afectado, ya que los nuevos grupos en el poder simplemente asumen el mismo rol de permisividad.

“Los sistemas de macro criminalidad de los que vive mucha gente y viven muy bien, requieren que los gobiernos estén de su lado. ¿Qué nos pasa entonces que nuestro empleado, que es el gobierno, está dejando la puerta abierta, quita la alarma y se va?”, compartió Omar Garfias.

El análisis destaca una disparidad en el gasto público destinado a la seguridad: mientras que en Yucatán se invierten 2 mil 044 pesos por habitante en la policía estatal, en Sinaloa la cifra apenas llega a los 818 pesos.

Esta falta de recursos se refleja en los niveles de violencia letal: en 2025, Sinaloa registró una tasa de mil 300 asesinatos o desapariciones por cada 100 mil habitantes, una cifra devastadora frente a los 10 casos registrados en Yucatán bajo la misma proporción.

Omar Garfias enfatizó que estados como Yucatán y Coahuila lograron revertir crisis de violencia quitando el gobierno del sistema de macro criminalidad.

También compartió que se trabajó en acuerdos políticos para no postular a candidatos vinculados con el narcotráfico y la construcción de instituciones locales de calidad con rendición de cuentas sistemática.

“Hoy todavía vemos en partidos de aquí de Sinaloa, muchas figuras con relaciones oscuras. No hay un acuerdo para expulsarlos”, señaló.

Finalmente, el columnista hizo una comparación entre Sinaloa que invierte actualmente 2 mil 400 millones de pesos al año en su policía, una cifra muy inferior a los 4 mil millones que destina Yucatán, lo que evidencia la urgencia de reenfocar el gasto y la voluntad política para recuperar la paz en el estado.