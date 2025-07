Gobierno no apoya al sistema de salud, procuran promoción para las elecciones: Diputado

El Gobierno no apoya al sistema de salud ni atiende sus verdaderas necesidades, sino que procura realizar sus campañas de promoción para las próximas elecciones en el 2027, cuestionó el Diputado local Jorge González Flores.

El Legislador del PAN criticó que las autoridades del Ejecutivo y legisladores ligados al oficialismo aseguran que el sistema de salud está en óptimas condiciones, cuando en la práctica se notan las deficiencias que tiene.

“Vienen a promocionar materia de salud, cuando la materia de salud simple y sencillamente fue tema la semana pasada en el Congreso del Estado que se presumía que estábamos como en Dinamarca, no es cierto, no hay vacunas, no hay medicinas, no hay nada”.

“La verdad es que es muy lamentable que la Federación no esté apoyando al sistema de salud. Están inaugurando cuestiones nuevas y se están olvidando de lo que ya tenemos, que es lo que realmente día con día la gente necesita: medicina, atención hospitalaria, consultas, doctores, y eso no hay, se concentran en las promociones porque esto trae un electorado y esto vende una mejor nota”, señaló.

“Los funcionarios que tienen un cargo público como tal, ya sea en el Ejecutivo, en el Legislativo y ahora en el Judicial que se politizó el tema, pues que se dediquen a eso, a trabajar en lo que deben de trabajar como les mandata la Constitución”, aseveró González Flores.

Apuntó que en hechos como el incendio registrado en el Hospital General de Culiacán la mañana del 15 de julio, se demuestra que las acciones tomadas ante esas situaciones son simples parches, pero no hay estudios a conciencia para mejorar las condiciones del inmueble ni prevenirlos.

“Todo lo que está sucediendo son pequeños parchecitos que están poniendo, no hay una verdadera investigación a conciencia de lo que realmente tienen que estructurar en el Hospital General, que no es el primer problema que tiene, ya ha tenido varios problemas”, reclamó el Diputado del PAN.