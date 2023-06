“Llamo a los productores que están en el aeropuerto que reflexionen, que dejen que funcione el aeropuerto, necesita moverse la ciudadanía. A los que no les dejan pasar los convierten en adversarios”.

“El Gobierno no tiene capacidad para resolverles sus peticiones. Algunas quejas del programa se pueden resolver, que pusieron su maíz en una bodega que no fue, también lo podemos resolver; esos problemas que tienen que ver con el compromiso de por lo menos hasta 15 (hectáreas)”, señaló.

CULIACÁN._ Ante la manifestación que encabezan productores desde el martes, el Gobernador Rubén Rocha Moya expuso que el plan de comercialización de maíz aprobado por la Federación no puede cambiar, y que no existe la capacidad gubernamental para resolver todas las peticiones de los agricultores.

Además, señaló que el plan de comercialización vigente no puede ser modificado por parte del Gobierno de Sinaloa.

“Yo no voy a plantearle al Presidente un modelo que no sea el que ya me aprobó, pero si ustedes quieres solicitar audiencia con el Presidente, háganlo”, comentó.

El Mandatario apuntó que los productores con menos de 15 hectáreas no deben de tener incertidumbre ante el plan de comercialización, pues aún si quedaron fuera del registro debido a cualquier situación, esto puede solucionarse.

“Los que estén ahí de 10 o de 15 no tienen por qué estar. A quien representa Baltazar Valdez son puros ejidatarios, son gente que ya tiene resuelto el tema. No quiero darle el giro de ilegitimidad a la manifestación, pero ya estamos atendiendo”, afirmó.

Rocha Moya sostuvo que los agricultores no fueron atendidos durante su manifestación el martes debido a que no lo solicitaron.

“Ellos vinieron aquí y no quisieron reunirse con nadie. Tomaron su decisión que iban al aeropuerto, el aeropuerto es un área federal, en el aeropuerto se está afectando a terceros”, dijo.

“No obstante, yo sigo diciendo que para nosotros el derecho de la manifestación ahí está. Su expresión de protesta es suficiente con que estén ahí, es nota nacional, ya hay constancia de sus inconformidades”.