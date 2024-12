Gobierno presume pueblos mágicos en su Informe, pero omite que están abandonados ante violencia: PRI Sinaloa

CULIACÁN._ En el Tercer Informe de Labores, el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya mencionó datos y cifras sobre los pueblos mágicos, pero no precisó que esos mismos lugares están abandonados ante la crisis de violencia que no permite movilizarse hacia ellos, criticó la dirigente estatal del PRI Sinaloa.

Paola Gárate Valenzuela indicó que aunque la violencia no suceda directamente en esos sitios, sus economías se han visto impactadas negativamente ante la poca afluencia que ha generado el temor a movilizarse por las carreteras.

“Se mencionaron cifras y datos sobre pueblos mágicos, pueblos mágicos que hoy están desérticos, están abandonados como Imala, por ejemplo, ahí no se mencionó eso, que sean pueblos así, abandonados”, criticó.

Señaló que en esa situación se encuentran la sindicatura de Imala, ubicada al noreste de Culiacán o Sanalona, y municipios al sur del estado como Mocorito, San Ignacio o Elota lugares que generalmente tienen turistas del propio estado.

“Cómo municipios así como Mocorito que dependen de las visitas de otras ciudades de aquí mismo del estado, pues no salen a consumir que ese bello municipio otorga”.

“Altata, que subsisten, los restaurantes, lo que ahí se genera de las visitas que reciben, principalmente de la ciudad de Culiacán, pero si a Culiacán lo vemos desértico a partir de las cinco o seis de la tarde cómo se van a hacer los traslados a Altata”.

“¿Quién viaja ahorita a Cosalá?, ni siquiera los proveedores quieren ir a Cosalá, ¿quién viaja a San Ignacio?, un bello pueblo señorial decretado bien bonito en papel, pero quién va, quién va a San Javier”, apuntó.

Expuso que en contraste la ciudadanía ha tomado la iniciativa, como se vio en el evento “Jalemos con la banda”, donde se lograron recaudar y entregaron despensas a músicos, meseros y otros afectados por la crisis de violencia.

“Están brindando el apoyo a quienes el gobierno no está apoyando y los músicos, los meseros, todas esas personas no tienen ingresos, no porque no hagan bien su trabajo, no porque no toquen bien sus instrumentos, no porque no se esfuercen, sino porque no están garantizadas la seguridad, responsabilidad que compete al gobierno en sus tres órdenes”, puntualizó.