Gobierno quiere ‘bajar’ nueve obras del Plan Sinaloa; se moverían para otro año

El Gobierno del Estado de Sinaloa quiere dar marcha atrás y sacar del “Plan Sinaloa” nueve de los 36 proyectos de obra pública que estaban previstas a realizarse este 2025, financiadas con el crédito de 2 mil 300 millones de pesos solicitado en enero pasado.

En sesión ordinaria de este 28 de octubre, el Congreso del Estado dio primera lectura a una solicitud del Ejecutivo para modificar el esquema del crédito, para reasignar los recursos ante una “valoración de las necesidades observadas en la sociedad”.

Dentro de la propuesta del Gobierno, se plantea postergar proyectos como el Centro de Convenciones de Culiacán, al que se tenían previstos 300 millones de pesos; y el relleno sanitario para Mazatlán, con inversión proyectada de 100 millones.

Aunado a estos trabajos, también se sacarían del “Plan Sinaloa” los proyectos del colector pluvial Leyva y Pedro Anaya en Ahorne; la remodelación de la plazuela 27 de Septiembre en Ahorne; trabajos de alumbrado público en Ahorne; la pavimentación del camino Ejido Bachoco Número 2-Carrizo Grande en Juan José Ríos; la rehabilitación del camino Aguacaliente de Cebada-Quitaboca en Sinaloa municipio; la pavimentación del camino La Amapa-Higueras de Álvarez Borboa en Badiraguato; y la pavimentación del camino Culiacán-Sanalona-Llama (etapa 7) en Cosalá.

“La realización de dichas obras sería postergada para nuevos proyectos con base en la disponibilidad presupuestaria”, señala la iniciativa firmada por el Gobernador, Rubén Rocha Moya.

El recurso que se asignaría a estas obras, serían redirigidos a trabajos como la construcción de una escuela secundaria en Alturas del Sur, en Culiacán, la ampliación del malecón margen izquierdo del Río Culiacán; y “obras de pavimentación en diferentes municipios”.

En total, la petición del Gobierno es redirigir 673 millones 61 mil 68 pesos del crédito tramitado, mismos que aún no se han comprometido en procedimientos de licitación pública.

“En el estudio de factibilidad se vio que algunas obras no tenían la factibilidad. Entonces lo que están pidiendo es hacer una flexibilización para redireccionar algunos recursos, incluso algunos recursos que tienen que ver con ahorros”, comentó la Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, la Diputada María Teresa Guerra Ochoa.

“No hay la intención de subir el monto del crédito, el monto del crédito se mantiene tal cual, solamente se está redireccionando”, puntualizó.

La Legisladora explicó que algunos de los nueve proyectos que se pretenden aislar del “Plan Sinaloa”, podrían ejecutarse pero a través de otros recursos, como participaciones federales, o para el plan de obras del 2026.

El crédito de 2 mil 300 millones de pesos en cuestión lo tramitó el Gobierno del Estado con aval del Congreso en enero pasado, como respuesta al déficit presupuestal que generó una multa del Servicio de Administración Tributaria por un caso de auditorías irregulares a empresas, que supuso la ruptura de un convenio Gobierno-SAT.

Para el Presupuesto de Egresos 2025, esta multa redujo el recurso de obra pública, por lo que se pidió el crédito, que deberá pagarse en 20 años, para subsanar la carencia y sacar adelante el plan de obras anual.

Con motivo de la crisis de seguridad que vive Sinaloa desde septiembre del 2025 y que ha trastocado las finanzas sinaloenses, el Gobernador Rocha Moya denominó el plan de obras como “Plan Sinaloa”, bajo el argumento de que serviría además como un aliciente para generar empleos y reactivar la economía local.