“No es sano en este momento que estamos pasando, una oleada de inseguridad, una crisis de violencia, y sumarle una crisis institucional y una crisis política sería desestabilizar aún más a la entidad, yo creo que las autoridades no deben de estar en posición de exigir la desaparición de organismos institucionales como lo es CEAIP”, declaró Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa.

“Estamos en contra de que se haga una legislación estatal de una manera apresurada, supuestamente ahí mencionaron un foro que sería el 28 de mayo, a las organizaciones no nos han convocado, y si para el 19 de junio es el plazo que se puso en la Ley federal, entonces ¿cuál es el tiempo para ese supuesto diálogo?

La coordinadora de proyectos de Iniciativa Sinaloa, Sibely Cañedo, enfatizó que el Parlamento local debe trabajar de forma independiente a lo que se haga a nivel nacional, y no solo seguir y aprobar todo lo que propone el Poder Ejecutivo.

León Fontes pidió al Poder Legislativo que no apuren el proceso, que analicen minuciosamente las implicaciones de estas modificaciones legales, y que tomen una decisión que respete los derechos de la ciudadanía en materia de acceso a la información pública. Sobre ello, apuntó que debe prevalecer la separación de poderes en el Estado por el bien de la entidad.

“La información es pública, la información es de nosotros, de los ciudadanos, de los periodistas, de los estudiantes, es de todos. Porque todo documento que se genera en Gobierno se paga con recursos públicos, se paga con recurso que se manda de los impuestos”, dijo.

Afirmó que en otras entidades federativas se han mantenido los órganos autónomos, aunque con modificaciones, pero con los que se garantiza y protegen los derechos en materia de transparencia.

“Hay ejemplos en otros estados en donde ha prevalecido el organismo garante. Con otras reglas, sí, pero prevalece el organismo garante. Entonces, en Sinaloa puede ser que prevalezca el organismo garante con las reglas que están poniendo ahora, con las nuevas reglas”, explicó Rojo Navarro.

Recalcó que desaparecer a estos organismos solo representará mayor carga de trabajo para las instancias reguladoras que tienen las dependencias, como los órganos internos de control, los cuales, afirmó que ni siquiera cumplen por completo su función.

“Los órganos internos de control están rebasadísimos en trabajo, están saturadísimos en carpetas, en investigaciones que no avanzan, ¿por qué? Algunos porque no tienen la capacidad técnica y humana para atender todo el trabajo que tienen, otros no están conformados debidamente como la Ley lo establece, otros entes ni siquiera tienen órganos internos de control”, aseveró.