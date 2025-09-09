Gobierno solo ‘administra’ la violencia, pero no da resultados; aún hay miedo en la sociedad: Diputado

Las autoridades del Gobierno de México únicamente “administran” la situación de violencia que atraviesa Sinaloa, pero no despliega acciones contundentes que entreguen resultados a la ciudadanía, acusó el Diputado Sergio Torres Félix.

“Yo creo que el Gobierno federal prácticamente nomás administra esta violencia, y no vemos realmente resultados”, declaró.

Cuestionó que la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, prometió “seguir trabajando” para lograr la pacificación de la entidad, durante su conferencia de prensa del pasado 8 de septiembre.

En cambio, demandó, las autoridades de seguridad tanto locales como federales, lejos de prometer gestiones o avances en seguridad, tienen que entregar progresos reales para que la comunidad pueda retomar de a poco su vida normal.

“La gente palpa y palpamos otra cosa, hay que decirlo, todavía hay miedo en la sociedad de hacer su vida normal en los diferentes municipios, de manera particular aquí en Culiacán”, manifestó Torres Félix.

Afirmó que expresiones como la marcha “Ya basta, queremos paz”, del pasado 7 de septiembre, son espacios legítimos en donde la ciudadanía reclama y exige de manera genuina su derecho a vivir en tranquilidad.

“Fue una marcha genuina, fue un espacio para la sociedad civil, cosa que yo celebro y celebro que se haya manifestado, que se hayan organizado y sobre todo que haya sido una marcha pacífica, pero una marcha donde le dicen a los tres niveles de Gobierno “pónganse a trabajar y dennos resultados”, sentenció el Legislador de MC.