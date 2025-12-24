Gobierno todavía no logra establecer a familias desplazadas que se encuentran en Montesierra, Culiacán

Entre 180 y 200 familias permanecen asentadas en un predio invadido en la zona de Montesierra, al norte de Culiacán, situación que ha sido atendida por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable mediante diálogo directo, apoyo básico y la exposición de distintas alternativas institucionales para acceder a una vivienda, informó el titular, Omar Alejandro López Campos.

El funcionario estatal señaló que desde el inicio del conflicto se estableció contacto con las familias, algunas de las cuales fueron atendidas directamente en sus oficinas, donde se elaboró una minuta de trabajo con el objetivo de explicarles la situación legal del terreno que ocupan.

“Tenemos allí algunas familias que hemos atendido, que sí hemos atendido; las atendí yo personalmente en mi oficina, hay una minuta de trabajo con ellos”, declaró.

López Campos explicó que el propósito de estos encuentros ha sido sensibilizar a las personas, aclarar la condición jurídica del predio y evitar que continúe la desinformación entre quienes permanecen en el lugar.

Indicó que el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, se encuentra enterado del tema y da seguimiento al caso, mientras la dependencia busca una salida que permita atender la necesidad de vivienda de las familias sin generar mayores afectaciones.

“Ya se lo plantea el Gobernador, el Gobernador está pendiente de ese tema”, expresó.

El titular de Sebides detalló que, mientras se analiza una solución de fondo, se han brindado apoyos básicos a las personas asentadas en Montesierra, como la entrega de alimentos, además de atención médica a través de una caravana de salud.

“Ya los atendimos con algunas situaciones básicas, elementales, por ejemplo, comida. Llevamos una caravana de salud”, dijo.

Precisó que en estas acciones participó personal del sector salud, lo que permitió brindar atención directa a las familias que permanecen en el predio, algunas de las cuales enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

López Campos señaló que también ha mantenido comunicación con comisarios y líderes del grupo, con quienes ha dialogado para mantener abiertos los canales de información y evitar confusiones respecto a la situación del terreno.

“Hay algunos comisarios, ya hablé con ellos, hay algunos líderes, también hablé con ellos, pero siguen allí”, indicó.

Sobre el número de personas asentadas en el predio, el funcionario reiteró que se trata de entre 180 y 200 familias, cifra que puede variar, aunque subrayó que las autoridades mantienen contacto permanente con sus representantes.

“Si mal no recuerdo, son 180, 200; me puedo equivocar, pero ya atendimos a los líderes de ellas, estamos en comunicación con ellos”, señaló.

El Secretario reconoció que existe desinformación entre algunas de las familias sobre la condición legal del predio, situación que, dijo, ha sido alimentada por personas externas que se acercan al grupo.

“Yo les expliqué la situación jurídica de ese predio, justamente porque era importante que lo supieran, que tienen desinformación, alguien se les ha estado acercando para darles desinformación”, afirmó.

Añadió que la labor de la dependencia consiste en informar con claridad y explicar el marco legal, al tiempo que se buscan alternativas institucionales que permitan atender la necesidad de vivienda de las familias.

Entre las opciones expuestas a las personas asentadas en Montesierra se encuentra la posibilidad de incorporarse a programas federales de vivienda, como el acceso a créditos a través de la Comisión Nacional de Vivienda.

“Ellos estarían en condiciones de ser sujetos al crédito vía Conavi, que en realidad es una gran alternativa”, señaló.

Asimismo, explicó que también se les presentó un esquema de ahorro previo operado en el estado a través de la Secretaría de Vivienda, el cual podría representar otra opción para acceder a una casa.

“Hay otro tema de ahorro previo que también ya lo conocen, se les explicó; es un programa que tiene Sevive”, indicó.

López Campos informó que autoridades federales pusieron a disposición del Gobierno del Estado alrededor de 10 predios en distintas zonas, algunos de ellos ubicados en Culiacán, los cuales podrían ser considerados para el desarrollo de vivienda social.

“Le pusieron a disposición del Gobernador alrededor de 10 predios”, dijo.

No obstante, aclaró que habilitar estos espacios no es un proceso sencillo, ya que deben cumplir con diversos requisitos, entre ellos contar con acceso a servicios públicos.

“En realidad no es sencillo encontrar los predios porque hay que reunir una serie de requisitos, entre ellos que tengan acceso a servicios públicos”, explicó.

El titular de Sebides señaló que entre las familias asentadas en Montesierra hay personas originarias de distintos municipios, incluso de Badiraguato, con quienes también se ha tenido acercamiento.

“Hay familias incluso hasta de Badiraguato allí; ya también los vi”, comentó.

Finalmente, reiteró que la dependencia se mantiene en la lógica de acompañar a las familias y buscar alternativas ante la situación que enfrentan.

“Estamos en la lógica de ayudarles, sabemos de la dificultad y el momento nada agradable que están pasando”, concluyó.