Gobiernos de Malova y Quirino retenían ISR que no fue reportado a la universidad, señala Rector de la UAS

Después de que el Gobernador Rubén Rocha Moya expusiera una deuda de mil 177 millones de pesos ante el Sistema de Administración Tributaria por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, su Rector Jesús Madueña Molina señaló que del 2015 al 2021, no se ha recibido un peso por devolución de Impuesto Sobre la Renta.

-¿Eso fue en la administración de Quirino Ordaz Coppel?

“Bueno fue a partir del 2015, del 2015 al 2021 la Universidad no recibió un peso del 3B”.

“Siempre todos los años se solicita al SAT, la devolución del ISR a través de esta garantía a través del 3B, pero no, nunca lo hemos recibido, eso fue lo que yo comenté con el profe Rubén Rocha, el tema y él me dice: conmigo no vas a tener este problema, él siempre dice: lo que es de la Universidad es de la Universidad”, comentó.

El Rector explicó que se recibió una notificación del SAT, de que les estaban demandando, el aviso llegó en el 2019, a lo cual la Universidad no reconoció lo que estaba solicitando, por lo que se interpuso una demanda.

“Nos estaban requiriendo dos procesos, un faltante supuestamente que manejan ellos del 2015, y un faltante del 2016 en la enteración supuestamente del ISR”, comentó.

“Ahí lo que yo comentaba el día de ayer, es que nosotros desde que surge el problema se atiende y como no reconocemos lo que el SAT nos estaba demandando, se interpuso una demanda, que ya explicará Ramón”.

“La Universidad no reconoce ningún adeudo y ya lo explicó el señor abogado, la Universidad por eso demandamos nosotros la nulidad del proceso, porque estamos inconformes dado que el recurso 3B no se le ha enterado a la Universidad y por eso no reconocemos nosotros este tipo de temas”, dijo.

El Rector expresó a la comunidad universitaria que no hay por qué preocuparse, ya se solicitó la nulidad del proceso, esto ante cualquier proceso de embargo que pudiera llevar a cabo el SAT.

Explicó que en ese momento se reconoció la deuda, pero que se pidió que se esperaran a la llegada del nuevo Gobierno, para poder firmar un convenio.

“Porque nosotros como institución educativa somos beneficiarios de la devolución de impuesto... hay un artículo que se le conoce como 3B en donde se establece que las entidades federativas y los órganos como nosotros tenemos el derecho de la devolución del ISR”

“Y ese ISR en los últimos siete años ha regresado a Gobierno del Estado y el Gobierno del Estado no lo ha enterado a la Universidad, esa es la inconformidad que tenemos, por eso nosotros le demandamos al SAT, la nulidad, porque no estaban cumpliendo con nosotros, el SAT lo manda a Gobierno del Estado, el Gobierno del Estado no lo entera a la Universidad”, dijo.

Por su parte, el abogado Ramón Bonilla Rojas explicó que existen suspensiones de orden de embargo en contra de la Universidad, el crédito fiscal del 2016, está suspendido desde el 18 de febrero de 2020, y el del 2015, está suspendido desde el 14 de septiembre de 2021.

“Hasta este momento hay suspensión definitiva hasta que en tanto no se resuelva ¿cuáles son los argumentos de nosotros? es la devolución, que tenemos derecho al 3B y si me estás requiriendo algo que me debías, lo que estamos planteando es una compensación, ni te debo, ni me debes”, señaló.

Informó que actualmente se encuentran en litigio, y que hasta el momento no hay ningún mandamiento de embargo, ni de ejecución contra la universidad, porque un tribunal así lo ordenó.

Bonilla Rojas explicó que el SAT cuando hace las cuentas las retenciones, ellos imponen multas y recargos, “recargos son las actualizaciones y en este caso concreto el monto histórico no corresponde a las multas y a los recargos y en el litigio de fondo que estamos nosotros llevando a cabo es que, ese dinero, el monto histórico es un dinero que corresponde a la Universidad y que no le fue entregado a la Universidad propiamente”, dijo.

Solicitaron un informe de cuanto se le había enterado a la Universidad del 2015 al 2019, en el cual textualmente la Secretaría de Administración y Finanzas señaló: Se informa que el Sistema Integral de Información Financiera no encontraron registros al respecto.

“Del ISR específicamente no corresponde, la cifra que nos está diciendo no corresponde, de acuerdo a lo que nos está diciendo la autoridad del SAT”

“Es una cantidad menor, por ejemplo, te hablan del 2015 por 193 millones de pesos de retención, cantidad que a la Universidad se le tuvo que haber devuelto por concepto de 3B”.

En cuanto al 2016, dijo que son 302 millones de pesos que se le retuvieron y no fueron entregados a la Universidad, por lo que por dos conceptos son casi los 500 millones de pesos.

“Es una cantidad vuelvo a repetirlo, una cantidad de ISR de retención que debe ser devuelto a la Universidad por concepto de 3B, es decir, me dices que te debo tanto, pero eso me lo debiste haber devuelto, opera algo de materia fiscal, que eso se llama compensación”, dijo el abogado.

Gobierno de Rocha Moya señala 2 mil millones de pesos

El pasado lunes 14 de marzo, el Gobernador Rubén Rocha Moya anunció que la Universidad Autónoma de Sinaloa por mil 177 millones de pesos de Impuesto Sobre la Renta que no fue enterado al SAT, y 862.3 mil pesos de accesorios, sumando así 2 mil 035 millones de pesos de crédito fiscal de los años 2015 y 2016.

Ante esto, el Rector de la Universidad y su asesor jurídico señalaron que las cifra que ha sido requeridas por concepto del año 2015 es de 193 millones de pesos y en el 2016, 302 millones de pesos, lo que llega a apenas 495 millones de pesos, y que no corresponden a lo mil 177 millones de pesos que señaló Gobierno del Estado, esto de acuerdo a las auditorías que se realizaron en el 2015 y 2016.

En cuanto a las devoluciones que no se han hecho por parte del Gobierno del Estado y que corresponden a los años de la rectoría de Juan Eulogio Guerra Liera y los gobiernos de Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel, el actual Rector de la UAS Jesús Madueña Molina señaló que esto corresponde al artículo 3B de la Leyva de Coordinación Fiscal.

¿Qué dice el Artículo 3B?

Artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal: Las entidades deberán participar a sus municipios o demarcaciones territoriales, y a las instituciones de educación superior que cuenten con autonomía otorgada por la ley y al Instituto Politécnico Nacional, el 100 por ciento de la recaudación del impuesto al que se refiere el párrafo primero de este artículo, correspondiente al personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en el municipio o demarcación territorial y a las instituciones de educación superior que cuenten con autonomía otorgada por la ley y al Instituto Politécnico Nacional de que se trate.