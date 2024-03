Los gobiernos de Felipe Calderón, en el PAN; Enrique Peña Nieto, en el PRI; y Andrés Manuel López Obrador, en Morena, han traicionado a la generación de 25 a 35 años de edad, expresó Miguel Ángel Vicente Rentería, candidato al Senado por Movimiento Ciudadano en entrevista desde Noticiero Noroeste.

“Hemos crecido con gobiernos que a los jóvenes nos han traicionado, ya se nos pasó la edad, ya no somos jóvenes, ya somos jóvenes adultos y no tenemos casa, no tenemos mejores ingresos, no hay seguridad, no hay paz, las cosas están bien caras y los gobiernos que nos prometieron un cambio no hicieron nada”.

Durante su participación, el aspirante señaló que con la llegada de personajes como Samuel García, Mariana Rodríguez y Jorge Álvarez Maynez, desde su perspectiva ha visto una propuesta interesante de MC, que se acomoda a los intereses de los jóvenes adultos, a los que busca representar.

Además, dijo que sus propuestas son parte de una plataforma nacional enfocada principalmente en la seguridad alimentaria y apoyos para los jóvenes, pero un enfoque particular al contexto de Sinaloa.

“No llegar tampoco con propuestas cortoplacistas de decir ‘¿cuánto dinero quieres?’, ‘20 pesos’, ‘te vamos a dar 40, nosotros’, o decir, ‘¿cuánto te da de apoyo el gobierno? vamos a duplicarlos, más...’. No, porque finalmente termina siendo más de lo mismo”.

“Que el partido no se vicie como los demás partidos que hay en México, ya es responsabilidad de nosotros”.

Miguel Vicente estudió Derecho en la Universidad Tecmilenio, y Filosofía en la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue asesor del Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel hasta 2021, asesor parlamentario en la 61, 62, 63 y 64 Legislatura del Congreso de Sinaloa, ha asesorado a alcaldes, regidores, legisladores y es fundador de una plataforma digital de comunicación política; en una consulta no se encontró información sobre el candidato en la Plataforma Nacional de Transparencia ni en el Registro Nacional de Profesionistas.