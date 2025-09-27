Golpes al narcotráfico también dejarán ‘sequía’ económica en Sinaloa: Investigadora

Los golpes financieros a las estructuras del narcotráfico dejarán una “sequía” y perjudicarán a la economía de Sinaloa, advirtió la presidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, Cristina Ibarra Armenta.

La investigadora apuntó que el sistema económico de la región lleva años estancado, sin evolucionar, y esa misma falta de diversidad ha propiciado que fluyan muchos recursos ilícitos.

En ese sentido, explicó que en medio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa no solo ha afectado a empresas y comercios funcionales, sino que ha desmantelado a varios negocios que operaban o se sostenían con dinero del narcotráfico.

“Estéticas, restaurantes, servicios médicos de cirugía, tantas cosas ellos son quienes ejercen un consumo, y si efectivamente estos golpes financieros continúan, pues van a traer una sequía económica muy fuerte”, comentó Ibarra Armenta.

“La recuperación económica de todas las pérdidas que ya sucedieron van a tomar al menos 10 años, porque Sinaloa es además una economía que, por su poca diversidad productiva, el narcotráfico trae mucho consumo”.

Explicó que la inyección de estos recursos de procedencia ilícita se diversificó en diferentes giros comerciales que funcionaban en la entidad.

“Sabemos que el flujo de dinero del lavado llega en el sector inmobiliario, en el sector restaurantero, vemos plazas comerciales completamente vacías y que están nuevas y construidas, ¿por qué? Porque son personas que están lavando dinero y a lo mejor su familia, por la situación, se tuvo que ir”, abundó la economista.

Por otro lado, aseveró que a más de un año de crisis de seguridad en Sinaloa como consecuencia de la disputa entre las facciones Los Mayos y Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, se acumulan pérdidas estimadas en 70 mil millones de pesos.

Desglosó que este cálculo surge a partir de que, hasta diciembre del 2024 se perdieron 27 mil millones de pesos, según estimaciones con datos del INEGI, que reflejaron un decrecimiento de la economía entre el 3.5 y 3.9 por ciento.

“Hay muchas pérdidas que no se pueden contabilizar, sino que es una estimación, porque hubo muchos bloqueos, ha habido muchos robos de autos, ha habido muchas pérdidas no solamente para lo local, sino para las aseguradoras, los transportistas, hoteleros”.

“Estas pérdidas van a dejar a Sinaloa en una situación de atraso económico de un PIB per cápita de hace 20 años”, alertó la investigadora.