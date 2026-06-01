Golpes de calor en Sinaloa suman cuatro casos durante 2026; Salud alerta por altas temperaturas

La Secretaría de Salud de Sinaloa informó que durante lo que va de 2026 se han registrado cuatro casos de golpe de calor, 11 deshidrataciones o agotamientos por calor y tres pacientes con quemaduras solares relevantes en la entidad, sin que hasta el momento se reporten defunciones.

Gerardo Kenny Inzunza Leyva, director de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud estatal, detalló que los casos se han presentado principalmente en el municipio de Ahome, además de uno en El Fuerte y otro más en Juan José Ríos, concentrándose todos en la zona norte del Estado.

“En cuanto a golpes de calor llevamos cuatro, lo que va este año 2026; deshidrataciones o agotamientos por calor llevamos 11 y tres quemaduras solares, ninguna defunción”, informó.

Explicó que los casos han afectado a personas de distintas edades y en diversas circunstancias, desde trabajadores agrícolas hasta adolescentes y adultos mayores.

“Han sido muy variados, desde adolescentes hasta adultos mayores. Una persona era porque estaba de jornalera agrícola trabajando, otro era un adolescente que estaba jugando fútbol, otro era otra persona adulta mayor que estaba en la calle, en la vía pública”, señaló.

Ante las altas temperaturas registradas en Sinaloa, Inzunza Leyva llamó a la población a no confiarse y evitar exposiciones prolongadas al sol.

“El llamado es a las personas a tener especial cuidado, a no confiarse, saber que los golpes de calor los puede dar a cualquier edad. Toda persona que esté expuesta le puede pasar eso”, advirtió.

Sobre las quemaduras solares, reconoció que existen pocos registros debido a que muchas personas no acuden a consulta médica cuando presentan daños por exposición solar.

“Tenemos muy pocas registradas porque las personas pocas veces acuden a consulta a algún Centro de Salud porque van duras por el sol”, comentó.

Añadió que el incremento de los rayos ultravioleta durante la temporada de calor aumenta el riesgo de daños en la piel y otras afectaciones a la salud.

“Con el aumento de los rayos ultravioleta puede haber quemaduras en la piel y esto a la larga también puede producir cáncer de piel y cataratas en los ojos”, alertó.