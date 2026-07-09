Graciela Domínguez acusa que hay encuestas pagadas para influir en el proceso interno de Morena

La Diputada federal con licencia, Graciela Domínguez Nava, afirmó que las encuestas difundidas recientemente sobre las preferencias de quienes aspiran a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación de Morena buscan confundir a la ciudadanía.

Sostuvo que el proceso interno del partido debe desarrollarse con responsabilidad y aseguró que la verdadera medición será la encuesta que Morena realice.

Señaló que en procesos anteriores también se difundieron estudios de opinión que, a su juicio, buscaban influir en la percepción ciudadana.

Como ejemplo, recordó las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador, al señalar que en ese momento también se publicaron encuestas que posteriormente no reflejaron los resultados electorales.

También recordó que, durante la elección federal de 2024, algunas encuestas no le atribuían posibilidades de triunfo en el Distrito 1; sin embargo, señaló que finalmente obtuvo el mayor porcentaje de votación entre las candidaturas de Morena en Sinaloa.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse influir por información que consideró parte de una campaña de desinformación.

En ese sentido, pidió que las empresas o personas responsables de publicar encuestas transparenten quién financia esos ejercicios y la metodología utilizada.

“Nos empiezan a inundar de mucha desinformación que proviene de encuestas que son, evidentemente, pagadas. No son encuestas que soporten una revisión. Yo los convoco a ser transparentes y a publicar quién está pagando esas encuestas, porque además también aparecen publicadas como boletines de prensa en varios medios. En ese sentido, yo soy como el Presidente Andrés Manuel: hay que combatir la desinformación”, señaló la aspirante.

Afirmó que continuará recorriendo el estado mediante visitas domiciliarias y asambleas informativas para mantener contacto directo con la población y presentar su proyecto político.

Graciela Domínguez hizo un llamado a quienes participan en el proceso interno de Morena a privilegiar la unidad, el diálogo y la inclusión, al considerar que esos principios son fundamentales para el partido.