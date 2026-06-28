$!Graciela Domínguez busca encabezar la defensa de la transformación en Sinaloa

CULIACÁN._ Durante una asamblea informativa, Graciela Domínguez Nava hizo oficial su intención de competir por la coordinación estatal de Morena en defensa de la transformación, subrayando que su postulación se fundamenta en una trayectoria de activismo social y no en una decisión repentina. Ante simpatizantes y diversos líderes sociales, la aspirante destacó que el movimiento actual requiere una estructura sólida para enfrentar lo que calificó como una campaña de desinformación impulsada por grupos opositores.

“Desde siempre hemos creído que la lucha es la organización de la gente y, para que logremos conquistar nuestros derechos, tenemos que seguir organizándonos y luchar”, compartió Domínguez Nava. En el encuentro, llevado a cabo este domingo, se hizo un llamado a la militancia para fortalecer la comunicación directa con la ciudadanía y proteger los avances logrados por la administración federal.

Domínguez Nava realizó un recuento de sus años de labor política y social en la entidad, recordando su acompañamiento al sector pesquero desde principios de la década del 2000, así como su intervención en la defensa de derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que enfrentaban el riesgo de perder sus viviendas. Asimismo, resaltó su participación en la búsqueda de justicia para las comunidades afectadas por la edificación de la presa Picachos en el sur del estado.

La legisladora argumentó que su experiencia como Diputada local y federal le ha permitido impulsar presupuestos con enfoque social, orientados a beneficiar a maestros, trabajadores del sector salud y grupos que históricamente habían sido ignorados por gestiones anteriores. En el marco de la defensa de la soberanía nacional, se denunciaron las acciones de algunos representantes de otros partidos que han buscado el respaldo de instancias extranjeras para intervenir en temas internos de México. “Desde aquí les decimos, es falso que el PRI y el PAN estén preocupados por la inseguridad de los sinaloenses. Lo usa como un asunto político para destruir este movimiento”, señaló.

Domínguez Nava señaló que este tipo de posturas representan una amenaza para la estabilidad del País y acusó a la oposición de utilizar el clima de inseguridad con fines estrictamente electorales. Además, se expresó un mensaje de solidaridad hacia el pueblo de Venezuela ante las recientes afectaciones provocadas por desastres naturales, reconociendo la política humanista del Gobierno de México. Finalmente, se planteó la necesidad de diseñar políticas públicas que rescaten la rentabilidad de las actividades primarias en Sinaloa, tales como la agricultura, la ganadería y la pesca.