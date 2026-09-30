$!Graciela Domínguez cambia a titulares de Finanzas y Obras; llega funcionaria que trabajó con Gámez Mendívil

La Gobernadora Graciela Domínguez Nava movió piezas en su gabinete y anunció este miércoles seis nuevos nombramientos, entre ellos los titulares de las secretarías de Administración y Finanzas y de Obras Públicas.

Wilfredo Véliz Figueroa asumirá la Secretaría de Administración y Finanzas, mientras que José Manuel Acosta Bernal estará al frente de Obras Públicas.

Véliz Figueroa cuenta con experiencia en la administración pública y en el sector educativo. Fue Presidente Municipal de Sinaloa de Leyva durante el periodo 2005-2007 y posteriormente se incorporó al ámbito educativo.

Desde 2021 se desempeñaba como director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en Sinaloa, desde donde participó en temas relacionados con la ampliación de la matrícula, vinculación con el sector productivo y fortalecimiento de la oferta educativa. Ahora fue designado por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava como Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa.

Acosta Bernal es arquitecto egresado de la UAS y con experiencia en el desarrollo de proyectos de infraestructura, se desempeñaba como director de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas antes de ser nombrado titular de esa dependencia.

Los cambios también alcanzan áreas administrativas, registrales, de infraestructura educativa y laborales.