$!Graciela Domínguez cambia a titulares de Finanzas y Obras; llega funcionaria que trabajó con Gámez Mendívil

La Gobernadora Graciela Domínguez Nava movió piezas en su gabinete y anunció este miércoles seis nuevos nombramientos, entre ellos los titulares de las secretarías de Administración y Finanzas y de Obras Públicas.
Wilfredo Véliz Figueroa asumirá la Secretaría de Administración y Finanzas, mientras que José Manuel Acosta Bernal estará al frente de Obras Públicas.
Véliz Figueroa cuenta con experiencia en la administración pública y en el sector educativo. Fue Presidente Municipal de Sinaloa de Leyva durante el periodo 2005-2007 y posteriormente se incorporó al ámbito educativo.
Desde 2021 se desempeñaba como director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en Sinaloa, desde donde participó en temas relacionados con la ampliación de la matrícula, vinculación con el sector productivo y fortalecimiento de la oferta educativa. Ahora fue designado por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava como Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa.
Acosta Bernal es arquitecto egresado de la UAS y con experiencia en el desarrollo de proyectos de infraestructura, se desempeñaba como director de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Obras Públicas antes de ser nombrado titular de esa dependencia.
Los cambios también alcanzan áreas administrativas, registrales, de infraestructura educativa y laborales.
Domínguez Nava designó a Refugio Álvarez Montaño como Subsecretario de Administración; a Marco Antonio Zazueta Zazueta como Subsecretario de Normatividad e Información Registral; a José Cipriano Serrano como titular del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE), y a Aline Krystabel Guerra García como Directora del Trabajo y Previsión Social.
En el caso de Guerra García es cercana al trabajo del ex Presidente Municipal de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil. En 2022 fue nombrada Secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Culiacán, durante la administración de Gámez Mendívil, cargo que mantuvo hasta 2024.
La Gobernadora señaló que los nuevos funcionarios deberán mantener como ejes de su desempeño la austeridad, honestidad y transparencia, además de mantener contacto permanente con la ciudadanía.
Les pidió trabajar de manera cercana con los distintos sectores de Sinaloa y atender sus demandas y prioridades.
Los seis funcionarios, sostuvo, deberán asumir los compromisos planteados al inicio de su administración, entre ellos el diálogo con la población y la construcción de confianza entre sociedad y Gobierno.
“Este gobierno es para todas y todos, no hay distingos ni exclusiones”, afirmó Domínguez Nava, según el boletín informativo de estos cambios.