Graciela Domínguez evita detallar estrategia de seguridad; prioriza ‘paz’ para Sinaloa

Graciela Domínguez Nava, Gobernadora de Sinaloa, evitó precisar las acciones que implementará para atender la crisis de violencia que enfrenta el Estado.

Tras rendir protesta ante el Congreso del Estado, la nueva Mandataria fue cuestionada sobre cómo atenderá el tema de seguridad, pero evitó detallar una estrategia y señaló que será comunicada posteriormente.

“Por el momento reiteramos que nuestro Gobierno trabajará por restablecer la paz y por el bienestar de los sinaloenses”, declaró.

Domínguez Nava insistió en que la seguridad será una prioridad de su administración y reiteró el mensaje que previamente dirigió a los sinaloenses desde tribuna.

“Tal como lo dirigimos al pueblo de Sinaloa, al tomar protesta, estaremos trabajando prioritariamente por la paz y por la seguridad de los sinaloenses”, afirmó.

Ante las preguntas sobre cómo se concretará esa prioridad, la Gobernadora interina respondió que más adelante dará a conocer la ruta de trabajo.

“Se los vamos a estar comunicando”, dijo.

La Mandataria tampoco adelantó si realizará cambios en el gabinete estatal.

Cuestionada sobre posibles movimientos en el Ejecutivo, respondió que posteriormente informará cómo estará trabajando su administración.

Domínguez Nava aseguró que mantendrá una comunicación permanente con los medios de comunicación y que habrá apertura para escuchar a los distintos sectores sociales.

“Va a haber apertura”, sostuvo.