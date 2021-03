Graciela Domínguez Nava reprueba la designación de Vargas Landeros en la Alcaldía de Ahome por Morena

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena cometió un agravio a los principios del partido al postular a Gerardo Vargas Landeros en Ahome, consideró la líder de la bancada morenista en el Congreso del Estado, Graciela Domínguez Nava, señalando que los ideales de no mentir, no robar y no traicionar que se han aplicado por la militancia y simpatizantes de Morena, no coinciden con la trayectoria del ex Secretario General de Gobierno de Malova.

“Ante los agravios cometidos por Morena ante la Comisión Nacional de Elecciones, por ética y congruencia no puedo callar y públicamente manifiesto lo siguiente: la Dirigencia Nacional de Morena ha cometido el grave error de seleccionar al señor Vargas Landeros como candidato a la Presidencia municipal de Ahome, es una decisión ajena a los principios y política electoral de Morena”, dijo la legisladora.

De acuerdo con la diputada, desde que conocieron el interés de Vargas Landeros de entrar a las filas de Morena para buscar una candidatura, se hizo del conocimiento de las autoridades nacionales que no era un perfil que pudiera representar los intereses del partido, como respetar el: por el bien de todos primero los pobres.

“Gerardo Vargas Landeros es ajeno al proyecto de la 4T, la Dirigencia nacional no puede alegar falta de información, como alto funcionario de un Gobierno estatal ese señor no solo se mostró ajeno al morenismo, sino con una clara aversión desde que nuestro partido estaba en formación”, detalló sobre la carrera del líder de Fuerza Trébol.

“Por si no bastara la abundante información pública al respecto, sectores representativos de los ámbitos políticos, social y empresarial de la sociedad Sinaloense alertaron oportunamente a la Dirigencia nacional de los riesgos que esto implicaba la aceptación de su persona en el proceso interno del partido”, agregó.

Domínguez Nava lamentó que en Morena, a pesar de que contaba con una rica pluralidad y altas expectativas de hombres y mujeres para asumir con dignidad el reto de la próxima campaña electoral en Ahome, se pusiera a Vargas Landeros en el puesto, lo que también consideró que representa una burla para las y los aspirantes que sí se registraron para contender por la alcaldía de este municipio, pues él lo hizo para Culiacán.

“La Comisión de Elecciones de Morena, lo digo categóricamente, violó la convocatoria, pues este personaje nunca se registró por esta alcaldía, ahora las campañas dignas en este municipio de Ahome serán las de la gubernatura y las diputaciones”, enfatizó.

La legisladora también comentó que acepta que ha habido falta de transparencia en los procesos del partido para asignar las candidaturas, pues poco se informa también al interior las decisiones que se toman.

Al hacerse acompañar de la Diputada Yeraldine Bonilla Valverde, quien está fungiendo como Presidenta de la Diputación Permanente en la ausencia de Domínguez Nava, reafirmaron que la postulación de Vargas Landeros es reprobada por todo el grupo parlamentario.

Regreso

Domínguez Nava también anunció que regresará al Congreso del Estado, sin embargo, no buscará estar de nuevo en la Junta de Coordinación Política, donde ahora se encuentra el Diputado Rosario Romero, sino que dejará que él termine con esas labores.

“Al no verme favorecida con la designación en el caso de Culiacán, el día de hoy comunicaré mi reingreso al Congreso del Estado para continuar con mis tareas legislativas”, dijo al respecto, por lo que este mismo lunes 22 de marzo estará solicitando su regreso a la 63 legislatura.

La legisladora dijo no haberse registrado para contender por otro cargo que no fuera el de la candidatura a la presidencia municipal de Culiacán, por lo que descartó que aparezca en otro proceso, pues solo hizo un registro, a no ser que el partido la llame el algún momento para ocupar un puesto, a lo cual si acudiría.