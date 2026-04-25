$!Graciela Domínguez Nava rinde cuentas ante sectores sociales de Sinaloa

Bajo la premisa de servir, la Diputada federal Graciela Domínguez Nava encabezó una asamblea informativa en la que destacó los avances de la Cuarta Transformación y reafirmó su compromiso de legislar. El evento, marcado por un fuerte componente de rendición de cuentas, contó con la participación de diversos sectores productivos y sociales que brindaron testimonio del impacto de sus gestiones. Durante el encuentro, representantes de la educación, el campo y la pesca compartieron experiencias sobre el acompañamiento de la legisladora.





La maestra Diana Navarro López relató cómo, tras 15 años de incertidumbre laboral, logró regularizar su situación gracias a la gestión de Domínguez Nava durante su paso por la Secretaría de Educación Pública y Cultura. “Nos demostró que se puede ser autoridad sin dejar de ser humano”, expresó Navarro López. El sector productivo estuvo representado por el ingeniero Antonio Carrillo Ley, de Almacenes Colocan, quien reconoció la valentía de la Diputada al dialogar directamente con los agricultores en momentos críticos de protestas por precios.

Carrillo Ley destacó el impulso de Domínguez a la modernización del Distrito de Riego 010, obra que busca reducir el desperdicio de agua en un 30 por ciento ante los retos del cambio climático. En el ámbito pesquero, Yanett Miranda Castro Medina, fundadora de la cooperativa Almejeras de Santa Cruz, subrayó que la legisladora ha dado voz a un sector históricamente invisibilizado, participando activamente en la Comisión de Pesca y escuchando las necesidades de las comunidades por jornadas extendidas en el Congreso. En su intervención, Graciela Domínguez Nava, originaria de Chametla, Rosario, enfatizó que su labor en la Cámara de Diputados se guía por los valores de no mentir, no robar y no traicionar. Resaltó que en los últimos años se han impulsado 25 reformas constitucionales enfocadas en recuperar empresas estratégicas como Pemex, CFE y los ferrocarriles para garantizar la soberanía energética y el desarrollo económico. Uno de los puntos más aplaudidos fue la mención a la reforma para eliminar las pensiones doradas de ex funcionarios, las cuales alcanzaban hasta un millón de pesos mensuales.