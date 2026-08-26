Graciela Domínguez promete cumplir pagos a maiceros

A menos de 24 horas de asumir la Gubernatura de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava aseguró que su administración cumplirá con los compromisos pendientes con los productores de maíz, particularmente con el pago de los apoyos comprometidos.

La Gobernadora señaló que ya se han iniciado pagos y que revisará los avances junto con el Secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello.

“Hay un compromiso con los maiceros, quiero reiterar que el compromiso se va a cumplir”, afirmó.

Domínguez Nava pidió a los agricultores confiar en que los apoyos serán entregados y sostuvo que su Gobierno dará seguimiento a los programas federales destinados a los sectores agrícola, ganadero y pesquero.

En materia ganadera, adelantó que gestionará ante el Gobierno Federal la implementación en Sinaloa del programa Cosechando Soberanía, como ya ocurre en Sonora.

“Los ganaderos han solicitado que pueda llegar lo antes posible el programa Cosechando Soberanía, para el ámbito ganadero”, explicó.

Sobre la pesca, la Mandataria estatal indicó que reforzará las gestiones ante la Federación para atender principalmente al sector social del sur de Sinaloa, mediante acciones para el rescate de los sistemas lagunares.

“Sin duda es uno de los sectores, junto con el ganadero y agrícola, que tenemos que atender de manera prioritaria”, sostuvo.