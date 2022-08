Graciela Domínguez reconoce error en licitación de calzado escolar; ‘se corrigió oportunamente’, dice

Después de que Gobierno del Estado realizara cambios en el diseño del calzado escolar deportivo para nivel escolar que se está licitando por violentar la ley, la Secretaria de Educación, Graciela Domínguez Nava reconoció que sí hubo errores, pero que se corrigieron oportunamente.

“Como lo ha dicho el Gobernador estamos comprometidos con acatar la normatividad, incluso no sé si ustedes recordarán que fue el grupo parlamentario de Morena, en la legislatura pasada quienes impulsaron este cambio para que la ley garantice que el calzado deportivo y el uniforme escolar no esté invadido por colores, slogans de partidos políticos en campaña o gobiernos es turno”, señaló.

“Entonces ahí hubo unos errores, oportunamente se han corregido y el compromiso es el cumplimiento de la ley”.





¿Por parte de quién fue error?, ¿Quién hizo esa licitación?

“Desconozco los detalles, nosotros no licitamos, nosotros no tenemos facultad como Secretaría para licitar, pero lo importante aquí es que se ha corregido”.





La titular de Educación, insistió en que el el Gobernador tiene el firme compromiso, como lo ha dicho públicamente de no violentar la ley, y que se tiene el antecedente que fue Morena, quien promovió que esto se eliminara.

Domínguez Nava explicó que en el caso de los uniformes escolares, es en el comité donde se aprobaron todas las especificaciones, ya que dijo es por separado, no se licitan.

Sobre si los uniformes estarían llevando alguna insignia o slogan, la Secretaria recordó que en el tema de los uniformes es un padrón de textileros locales y que estos serán de acuerdo a como lo marca la ley que permite solamente el uso del escudo oficial.

“Recordemos que los uniformes es un padrón de textileros locales, y en ese sentido no veo ningún inconveniente, trabajaron como correctamente marca la ley, donde se presentó el problema inicial, pero que no se concretó al final de cuentas el problema fue en la licitación para calzado deportivo”, dijo.