CULIACÁN._ La Secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, reconoció su interés por contender por una Diputación federal en el proceso electoral de 2024.

“Siempre uno tiene que hacer muchas valoraciones, tanto personales como colectivas, y en ese sentido creo que reúno el perfil, pero de cualquier manera pues yo estoy sujeta también a un proyecto de partido y en ese sentido también considerar varios aspectos... entonces sí me interesaría en un momento dado la Diputación federal”, dijo.

“Yo cumplo con ser militante de Morena, tengo los cursos que pide Morena, que digamos que es lo que pudiera haber llevado tiempo y los hice... no hay ningún inconveniente en eso”.



Tere Guerra descarta contender

Por su parte, María Teresa Guerra Ochoa, Secretaria de las Mujeres en Sinaloa, aseguró que no pretende lanzarse por un cargo de elección popular en el siguiente proceso.

“No tengo la intención en este momento, la verdad que es un tema que no he conversado... no estoy en ese plan ahorita, no tengo esa determinación”, declaró.

“Lo había conversado con María Inés (Pérez Corral), ella me había comentado que tenía la intención de registrarse para ser candidata a Diputada federal, había conversado también con la Secretaria Graciela Domínguez y también había comentado la posibilidad de registrarse, ellas pretende medirse”.