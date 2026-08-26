Graciela Domínguez se reúne con alcaldesas y alcaldes de Sinaloa

La Gobernadora Graciela Domínguez Nava tuvo este miércoles un primer encuentro con alcaldesas y alcaldes de Sinaloa, a quienes llamó a trabajar en unidad por el bienestar del Estado.

La reunión se realizó en el Salón de Gobernadores de Palacio de Gobierno, fue de carácter privado y sobre el encuentro solamente fueron difundidas fotografías por el equipo de comunicación de la Gobernadora.

En el encuentro la Mandataria estatal reiteró que su administración mantendrá la coordinación con los 20 municipios para impulsar obras de beneficio social y contribuir al desarrollo de las comunidades, informó Comunicación Social del Gobierno de Sinaloa.

Durante el encuentro, Domínguez Nava escuchó las necesidades y requerimientos más urgentes planteados por las y los presidentes municipales, con el propósito de atender las prioridades de cada demarcación, sin embargo de estos no se difundieron detalles.

La Gobernadora destacó la importancia de mantener una relación de coordinación con los ayuntamientos para mejorar las condiciones de vida de las familias sinaloenses.

El encuentro forma parte de los primeros acercamientos de Domínguez Nava con autoridades municipales tras asumir la titularidad del Poder Ejecutivo estatal.