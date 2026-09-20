Graciela tiene todo el apoyo del Gobierno de la República: Sheinbaum

Durante el evento realizado este domingo en la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la coordinación con la Gobernadora Graciela Domínguez Nava y aseguró que el Gobierno federal continuará acompañando las acciones que se requieran en la entidad.

“Graciela tiene todo el apoyo del Gobierno de la República, todo”, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Acordé con ella primero que todas las fuerzas federales y todo lo que se requiera va a permanecer aquí siempre, todo el tiempo que sea necesario”, señaló.

Además del respaldo expresado a Domínguez Nava, la Presidenta anunció que a partir de la próxima semana integrantes de su gabinete acudirán a Sinaloa para atender distintos temas de la entidad.

Entre los asuntos que serán abordados se encuentran agricultura, energía, educación y pesca, además de las acciones relacionadas con seguridad.

El mensaje de Sheinbaum ocurrió después de que Domínguez Nava le diera la bienvenida a Sinaloa y agradeciera el respaldo de la Federación.

La Gobernadora sostuvo que la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipales, junto con la atención de las causas sociales, será necesaria para avanzar hacia la recuperación de la tranquilidad en Sinaloa.

Durante su intervención, Domínguez Nava también manifestó su respaldo a la postura de Sheinbaum en defensa de la soberanía nacional.

El encuentro formó parte de la gira de la Presidenta por el País para informar sobre los resultados de su segundo año de Gobierno.