$!Gradúa UAS a más de 80 niños del programa PET

Con la mirada puesta en un futuro globalizado, más de 80 niñas y niños alcanzaron un peldaño clave en su formación académica al egresar del Program of English for Toddlers 2025-2026, impartido por el Centro de Estudio de Idiomas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La ceremonia de graduación celebró los primeros pasos de los menores, de entre 3 y 7 años, en el dominio de una segunda lengua. A través de una metodología basada en juegos, canciones, historias y actividades interactivas, los pequeños lograron adquirir vocabulario y expresiones básicas en inglés, sentando las bases para su desarrollo integral.
En representación del Rector, el doctor Jesús Madueña Molina, la doctora Azucena Manjarrez Bastidas, directora de Editorial UAS, destacó la relevancia de dominar otros idiomas en la actualidad y agradeció a los padres de familia la confianza depositada en la institución para la formación de sus hijos.
“Aprender un idioma en estos tiempos globalizados siempre va a ser una buena apuesta, porque los idiomas abren mundos, abren puertas, pero también abren sueños”, señaló Manjarrez Bastidas.
Por su parte, Rigoberto Rodríguez García, director general de los Centros de Estudio de Idiomas, reafirmó que la Universidad mantiene firme su compromiso de brindar herramientas globales a las nuevas generaciones desde edades tempranas.
“Nosotros trabajamos con jóvenes y con niños para que aprendan una segunda lengua sábado a sábado, estamos garantizando que puedan aprender un segundo idioma”, expresó Rodríguez García.
Asimismo, reconoció el sacrificio de los graduados, quienes destinaron parte de su tiempo de juego y descanso a este aprendizaje, contando siempre con el respaldo de sus familias.
A nombre de la generación, la egresada Eliza Márquez Hernández dirigió unas palabras de agradecimiento a sus docentes y familiares. Aseguró que la culminación de esta etapa no es un final, sino el comienzo de nuevas oportunidades para seguir creciendo.
Durante el evento, en el que también estuvieron presentes el secretario académico, Sergio Mario Arredondo Salas, y la coordinadora Jessica Arellano Morales, se hizo un reconocimiento especial a Jesús Portillo Pérez, egresado del programa PET y ganador del segundo lugar en el concurso ´Brillando con la UAS 2026´, como ejemplo de los frutos que rinde la formación temprana en la institución.