$!Gradúa UAS a más de 80 niños del programa PET

Con la mirada puesta en un futuro globalizado, más de 80 niñas y niños alcanzaron un peldaño clave en su formación académica al egresar del Program of English for Toddlers 2025-2026, impartido por el Centro de Estudio de Idiomas de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La ceremonia de graduación celebró los primeros pasos de los menores, de entre 3 y 7 años, en el dominio de una segunda lengua. A través de una metodología basada en juegos, canciones, historias y actividades interactivas, los pequeños lograron adquirir vocabulario y expresiones básicas en inglés, sentando las bases para su desarrollo integral.

En representación del Rector, el doctor Jesús Madueña Molina, la doctora Azucena Manjarrez Bastidas, directora de Editorial UAS, destacó la relevancia de dominar otros idiomas en la actualidad y agradeció a los padres de familia la confianza depositada en la institución para la formación de sus hijos.