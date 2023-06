CULIACÁN._ El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, resaltó la falta de empatía de los industriales en el caso del maíz y reiteró su apoyo a los agricultores en dado caso que decidan protestar.

Indicó que los muchos de los grandes empresarios promueven los movimientos como las tomas de Pemex y el Aeropuerto, incluso les financian alimento a los protestantes.

“Casi me crucifican todos los financieros, ya se dedicaron a mí, a ese tema y hasta dijeron ‘es que el Gobernador de Sinaloa no pensó que los industriales tienen trabajadores’, y los industriales no se fijaron de que los que producen el maíz son justamente productores que tienen familias”, declaró al llegar a la Jornada Nacional de Estrategia en el Aulas para evitar las adicciones a las drogas.

“Hoy se los digo, ustedes (industriales) no se fijaron en las 27 mil familias que dependen directamente de este producto... refrendo lo que les dije a los productores, yo estoy con ellos, y si en algún momento realmente están dispuestos a luchar contra los que no quieren moderar el precio, pues hay que hacerlo”.