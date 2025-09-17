Grupo de Operaciones Especiales sustituirá al extinto Grupo Élite en Sinaloa

El nuevo Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa será el encargado de intervenir en los hechos de violencia de mayor impacto en la entidad, informó la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Verona Hernández Valenzuela.

Durante la conferencia semanal de la Vocería de Gobierno, la funcionaria explicó que esta unidad reemplaza al Grupo Élite de la Policía Estatal Preventiva, y que comenzará a operar con vehículos tácticos Ocelot y Kamasot.

“El grupo de operaciones especiales de Sinaloa sustituye a lo que era el grupo Elite. Ya no más grupo Elite, es una renovación de este grupo especial y se está trabajando con el equipo que ya se dio a conocer anteriormente, con las Ocelot o que también van a ser llamadas Camazotz, que es el equipo que integra el GOES y que está trabajando también con armamento nuevo”, mencionó la titular de la Vocería de Seguridad de Sinaloa.

El grupo, conformado por elementos capacitados previamente dentro de la Policía Estatal, hizo su primera aparición pública durante el desfile cívico-militar por el 215 aniversario de la Independencia de México, realizado este 16 de septiembre en Culiacán.

“El adiestramiento es permanente, son personas que están siendo capacitadas por personal que ya estaba en la Secretaría y que cuentan con un adiestramiento especializado en temas precisamente que recurre al grupo especializado”, dijo.

“Operará en donde se requiera, es un grupo que acude a los hechos más relevantes y que precisamente su tarea es acudir a los hechos más fuertes, por así decirlo, y que están trabajando en todo el Estado”.

La vocería destacó que los efectivos cuentan con un uniforme distinto al de la unidad anterior y que su despliegue buscará reforzar la atención en escenarios de alto riesgo, donde se requiera mayor capacidad de reacción y armamento especializado.

Con ello, la SSPE busca fortalecer la respuesta de la policía estatal frente a la violencia registrada en Sinaloa, enfocando al GEOS únicamente en los hechos más graves.