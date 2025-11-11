$!Grupo Gerum cumple 10 años de brindar auxilio a la población de Culiacán

En cada uno de los servicios que brindan, sea atender a un herido de bala o no, el miedo está presente; sin embargo, para sus paramédicos es más fuerte el deseo de salvar vidas. Este 9 de noviembre, Grupo Gerum cumplió 10 años de atender emergencias en Culiacán. Sus socorristas son de los pocos que han decidido utilizar chalecos antibalas, como una manera de proteger su integridad.





Julio César Vega Sainz, director de Grupo Gerum, explicó que implementaron la medida desde 2019, cuando hubo una serie de enfrentamientos y bloqueos en la ciudad, por el intento de captura de uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, Ovidio Guzmán López. “En eventos de alto impacto tuvimos que reforzar esas medidas de seguridad sin perder la identidad del paramédico y tuvimos que mandar a hacer chalecos antibalas caracterizados, chalecos rojos, de tal manera que la gente nos pudiera identificar”, indicó. A partir de la crisis de seguridad que inició en septiembre de 2024, por una disputa entre facciones del crimen organizado, los paramédicos han tenido que sumar a sus protocolos llegar después que las autoridades para auxiliar a un herido de bala. Tan sólo en este año, Gerum ha atendido a 48 heridos de bala de un total de 278 servicios otorgados a la población, algo que en otros años no ocurría con tanta frecuencia, de acuerdo a Vega Sainz.





Inclusive, hubo un caso de una persona sin vida en la colonia Colinas de San Miguel, donde atendieron a Esperanza, una perrita que presentaba impactos de bala. “Ya nos íbamos a retirar cuando miramos a una perrita muy herida, de primera impresión miramos que estaba atropellada, pero cuando la revisamos nos dimos cuenta que tenía una herida de entrada y otra de salida por proyectil de arma de fuego”. “Nos dolió bastante porque es un ser vulnerable, que no puede hablar, que no puede defenderse... lo que hicimos fue poner a salvo a la perrita, darle los primeros auxilios, brindarle una atención prehospitalaria, como si fuera un humano más”, recordó el director de Gerum. Uno de los grandes retos de la asociación es lograr su estabilidad financiera, pues además de ciertos servicios profesionales por los que cobran, su principal fuente de ingresos son las donaciones, que no siempre ocurren. Vega Sainz indicó que en algunas ocasiones los propios voluntarios tienen que poner dinero o pedir prestado para capacitarse o pagar el combustible.



