Grupo musical detenido por simular estar armado faltó a la ley, dice Rocha Moya

CULIACÁN._ Lo que hicieron fue faltar a la ley, señaló el Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya, sobre el grupo musical que fue detenido en Navolato por hacer apología del delito.

“Es el problema, el problema es que ocurre, y eso que hicieron fue faltar a la ley, y por lo tanto faltan al Bando de Policía y Buen gGobierno”.



- ¿Qué datos tiene del grupo musical que bloqueó la carretera Navolato?

- Pues que los mandaron a barandilla.



- ¿Traían armas de juguete?

- Sí, seguramente eran eso, de utilería, pero de cualquier manera se fueron a las barandillas.



- ¿Por cuánto tiempo van a estar ahí?

- No sé, no sé. Eso hay que preguntárselos allá, porque es que no puedo traer todo eso yo en la cabeza.



Autoridades estatales informaron que fueron 11 vehículos asegurados, pero no detallaron el número de personas que fueron detenidas y llevadas a barandillas.

El hecho se atendió después de un reporte ciudadano de supuestos civiles armados en la carretera Navolato.