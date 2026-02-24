Guadalupe Zavala es reelecta para un nuevo periodo al frente de Canaco Culiacán

Guadalupe Zavala Yamaguchi fue reelecta como presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) delegación Culiacán, tras obtener la mayoría de los votos emitidos durante la asamblea realizada este martes 24 de febrero.

De acuerdo con los resultados oficiales, participaron 396 socios de un padrón total de mil 014 afiliados. Se registraron dos votos nulos; Zavala Yamaguchi recibió 207 sufragios, mientras que Héctor Monárrez obtuvo 94 y Sergio Armenta Castro 93 y se registraron 2 votos nulos.

La jornada se llevó a cabo en el Museo de Arte de Sinaloa, en un proceso de votación directa y secreta. Con este resultado, la empresaria encabezará el organismo empresarial durante el periodo 2026-2027.

Zavala Yamaguchi contendió bajo la planilla denominada “Liderazgo con Resultados” y buscó la reelección por un último periodo consecutivo al frente de la cámara.

En su propuesta de trabajo planteó seis ejes estratégicos: consolidar una cámara cercana y funcional para sus afiliados; impulsar el fortalecimiento empresarial; mantener una gestión y representación institucional; promover la seguridad empresarial; reforzar la estructura interna del organismo; y garantizar transparencia y finanzas sanas.

La Canaco Culiacán tiene como objetivo representar y defender los intereses del sector comercio, servicios y turismo en el municipio, así como fomentar la competitividad de sus afiliados mediante capacitación, vinculación y acompañamiento institucional.

Tras rendir la protesta correspondiente, Zavala Yamaguchi iniciará formalmente el nuevo periodo al frente del organismo empresarial.