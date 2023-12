En Culiacán hay 28 kilómetros de ciclovía, sin embargo, no se encuentran conectados entre sí, por lo que la construcción de la ciclovía del municipio constará en los 15 kilómetros faltantes para una vía interconectada.

“Todos estos elementos articularlos y poder coordinar una buena estrategia no solamente artística sino para el disfrute de nosotros aquí en Culiacán; ahí están los elementos, es cuestión de irlos articulando en lo que ya tenemos pero seguir desarrollándolos para que detonen”, anunció el 13 de agosto de 2022.

Juan de Dios Gámez Mendívil, Presidente Municipal de Culiacán, ha prometido de manera pública proyectos para la movilidad, el deporte y la cultura en la ciudad, pero los más relevantes ya superaron el periodo para su construcción y no se ven inaugurados en un horizonte cercano.

“Puede ser que para febrero ya tengamos más avance, quizás el que tenemos pensado que teníamos que tener para este 15 de diciembre, no va a ser así, puede ser que entre febrero y marzo ya tengamos aquí nuestra primera etapa” expresó el 6 de diciembre. EL SKATEPARK

La segunda licitación fue en septiembre de 2023, para conectar la ciclovía del Rolando Arjona con el Congreso de Sinaloa por el bulevar Pedro Infante. El proyecto fue encargado a David García Carranza por 3 millones 571 mil 577.53 pesos. Según el contrato este tramo debía quedar finalizado el 3 de diciembre de este 2023 pero no ha sido entregado.

Para este proyecto el Gobierno de Culiacán ha realizado tres licitaciones públicas: la primera en noviembre de 2022 entregada a Emilio Contreras Mendoza por la cantidad de 2 millones 821 mil 15.18 pesos, para la rehabilitación de la ciclovía del bulevar Rolando Arjona construida en la administración del ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel. Estos trabajos quedaron terminados y actualmente este tramo de ciclovía es utilizado.

La renovación del Skatepark fue pactada por un millón 779 mil 354.60 pesos adjudicado al particular al particular Édgar Navarrete Pérez. Los trabajos iniciaron el 3 de marzo de 2023, según el documento, y debían de culminar el 16 mayo de 2023, sin embargo no se ha registrado el término de la obra.

Sobre esta gestión no existe un expediente del proceso de contratación que se encuentre registrado en la página Compranet Sinaloa y el contrato puede ser obtenido por la Plataforma Nacional de Transparencia mediante solicitud.

Sin embargo en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Sinaloa, la construcción del Skatepark debió contratarse bajo un esquema de invitación a cuando menos tres personas que debió exponerse en las plataformas pertinentes.