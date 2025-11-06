Guardias del Secretario de Seguridad en Sinaloa sostienen roce con periodistas durante entrevista

En medio de una entrevista con el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino, sus guardias sostuvieron un roce con algunos periodistas, que se quejaron de empujones con fuerza exagerada o codazos.

El funcionario dio una breve entrevista luego de una ceremonia de entrega de patrullas en el Palacio de Gobierno celebrada la mañana de este jueves, pero luego comenzó a caminar para retirarse del lugar.

En ese movimiento, los guardias rodearon al Secretario e impidieron que los reporteros se acercaran para insistir con las preguntas.

Según el testimonio de reporteras presentes, los elementos de seguridad propinaron codazos en costillas y pecho a algunas de ellas, además de sujetar a otros reporteros para impedir que se acercaran.

Tras el reclamo del gremio periodístico y los gritos de protesta por el uso de la fuerza, el Secretario detuvo su paso, se acercó a los medios, ofreció disculpas y se dispuso a atender sus preguntas.

El incidente provocó indignación entre periodistas locales, quienes reprocharon el trato recibido y exigieron garantías para ejercer su labor informativa sin agresiones ni restricciones en eventos oficiales.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido, ni se ha informado si los elementos involucrados serán sancionados.

Rentenría Schazarino es uno de los funcionarios que pocas veces se ve en eventos públicos, no ofrece conferencias de prensa ni es visto es operativos como mandos que han ocupado el mismo cargo con anterioridad.

Los periodistas buscaban información y opiniones sobre la crisis de seguridad que ya suma casi 14 meses en Sinaloa.

