Guerra del crimen organizado en Sinaloa hunde la venta de automóviles

La industria automotriz en Sinaloa se encuentra en una situación ‘crítica’ debido a la ola de violencia que azota al estado desde hace un año, lo que ha provocado un desplome en las ventas, despidos y la búsqueda de negocios fuera del estado, informó la Asociación de Distribuidores de Automotores de Sinaloa.

Germán del Rincón Jarero, presidente de la Asociación precisó que las ventas en Culiacán se desplomaron a la mitad, en Mazatlán cayeron un 25 por ciento, Guasave entre 18 y 20, y Los Mochis alrededor de 15 por ciento.

El dirigente detalló que la crisis ha obligado a algunos concesionarios a cambiar de dueño o a reducir operaciones, mientras otros buscan alternativas fuera de Sinaloa para diversificar inversiones y mantener a flote sus negocios.

“El estado de Sinaloa se está derrumbando totalmente y no vemos la que detengan nada. Esto está igual [desde hace] 12 meses. Se cayó a la mitad la venta, por ejemplo, en Culiacán y no se ha movido de ahí. No mejora nada”, lamentó.

“La mayoría estamos buscando alternativas en otros estados, porque si esto no se arregla, porque no vemos que se arregle, estamos buscando”

“Se ha bajado por lo menos la tercera parte del personal, son cientos de empleos que se han perdido y en algunos casos, pues no sé cuánto tiempo más puedan resistir, porque no es de que quieran o no, cuando estás perdiendo dinero 12 meses seguidos, no es que quieras o no es que se te acaba el dinero, se te acaban ahorros, se te acaba todo y tienes que cerrar”, apuntó.

Entre los factores, explicó que la caída en ventas está ligadas a la migración de habitantes con capacidad económica, que estima son más de 150 mil personas, y el temor de los compradores a adquirir vehículos en medio de la guerra del crimen organizado.

Otra razón, mencionó, está en que el costo de los seguros se ha disparado, llegando a duplicarse o triplicarse.

Como resultado, indicó, Sinaloa pasó del octavo lugar a nivel nacional en venta de autos al puesto 21 o 22.

“La gente le da miedo comprar un carro porque cree que se lo van a robar. Eso es lógico, ¿no? Pero bueno, ya nos dimos cuenta que no es que el carro esté nuevo o viejo, o sea camioneta, o sea, se están robando todo, porque pues lo roban para seguir con esta misma guerra. Entonces no están discriminando marca, modelo, color, año, nada”, mencionó.

En ese sentido, señaló que los autos de mayor precio y lujo son los más afectados, con ventas casi nulas, mientras que los vehículos eléctricos tienen un poco más de aceptación, en parte porque representan un riesgo menor de robo debido a su autonomía limitada y la dificultad de cargarlos fuera del hogar.

“Sí, se lo están robando menos, es cierto. Se están vendiendo más los carros eléctricos, un poquito más. Pero eso no quiere decir que no se haya caído en general 50 por ciento de la venta de carros”, precisó.

Desde que inició la guerra del crimen organizado el pasado 9 de septiembre de 2024, se ha reportado el robo de 7 mil 414 vehículos en Sinaloa, lo que representa un promedio de 19.4 diarios, de acuerdo con cifras recopiladas por Noroeste a partir de datos obtenidos por la Fiscalía General del Estado.