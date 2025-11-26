$!Guerreros Azules de Sinaloa exigen pago de pensión para concubinas

La asociación civil Guerreros Azules de Sinaloa compuesta principalmente por policías municipales jubilados y viudas de policías, se manifestó públicamente en Ayuntamiento de Culiacán para exigir el pago de una pensión y denunciando actos de corrupción dentro del área de defensa jurídica.
La protesta, que dio inicio este miércoles 26 de noviembre a las 8:00 horas, busca de resolver casos el de la señora Socorro Hernández, concubina de un policía fallecido, a quien se le negó la mitad de la pensión correspondiente.
Guerreros Azules, para apoyar a la señora Socorro Hernández, bloqueó el acceso de las dos puertas del Ayuntamiento, hasta recibir una respuesta.
Socorro Hernández compartió tener dificultades con el pago de la pensión desde hace un año y con la defensa jurídica aunque tiene sus papeles en regla.
“Batallando ya más del año, me presenté a la defensa jurídica con todos mis papeles en regla y me dicen que me pueden ayudar para pagarme la pensión, pero tenía que dejarle el 50 por ciento quincenalmente de mi pensión durante un año”, explicó Socorro Hernández.
“Yo no contesté y después seguí yendo y no me atendía, no me atendía. Me empezaron a pagar mi pensión quincenalmente por la ayuda de Guerreros Azules de Sinaloa”.
Inicialmente en defensa jurídica le indicaron que podían pagarle la pensión si accedía a dejar el pago retroactivo y posteriormente, le pidieron que aceptara la mitad de su pensión por el lapso de un año y la señora Socorro no accedió a ninguna de estas peticiones.
Este acto fue calificado por los manifestantes como impunidad total.