$!Guerreros Azules de Sinaloa exigen pago de pensión para concubinas

Guerreros Azules, para apoyar a la señora Socorro Hernández, bloqueó el acceso de las dos puertas del Ayuntamiento, hasta recibir una respuesta.

La protesta, que dio inicio este miércoles 26 de noviembre a las 8:00 horas, busca de resolver casos el de la señora Socorro Hernández, concubina de un policía fallecido, a quien se le negó la mitad de la pensión correspondiente.

La asociación civil Guerreros Azules de Sinaloa compuesta principalmente por policías municipales jubilados y viudas de policías, se manifestó públicamente en Ayuntamiento de Culiacán para exigir el pago de una pensión y denunciando actos de corrupción dentro del área de defensa jurídica.

Socorro Hernández compartió tener dificultades con el pago de la pensión desde hace un año y con la defensa jurídica aunque tiene sus papeles en regla.

“Batallando ya más del año, me presenté a la defensa jurídica con todos mis papeles en regla y me dicen que me pueden ayudar para pagarme la pensión, pero tenía que dejarle el 50 por ciento quincenalmente de mi pensión durante un año”, explicó Socorro Hernández.

“Yo no contesté y después seguí yendo y no me atendía, no me atendía. Me empezaron a pagar mi pensión quincenalmente por la ayuda de Guerreros Azules de Sinaloa”.

Inicialmente en defensa jurídica le indicaron que podían pagarle la pensión si accedía a dejar el pago retroactivo y posteriormente, le pidieron que aceptara la mitad de su pensión por el lapso de un año y la señora Socorro no accedió a ninguna de estas peticiones.

Este acto fue calificado por los manifestantes como impunidad total.