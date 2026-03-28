$!Guerreros Azules denuncian ‘trato inhumano’; exigen pensiones para viudas y policías

La dirigente explicó que la administración municipal se escuda en una supuesta interpretación de la ley sobre la doble pensión para negar el beneficio.

Durante una manifestación, Yesenia Rojo Carrizoza, dirigente del colectivo Guerreros Azules, calificó como discursos inhumanos las justificaciones de la Alcaldesa de Choix, Yoneida Vázquez Gámez, para negarles el pago de su pensión, a pesar de que algunas de las afectadas trabajaron por más de 30 años y actualmente se encuentran enfermas.

Bajo la consigna de que la ley de seguridad pública debe cumplirse sin distinciones, el colectivo Guerreros Azules denunció la situación de desamparo que enfrentan 28 mujeres, entre viudas y ex policías, en el municipio de Choix.

Según la dirigente de Guerreros Azules, la presidenta municipal argumenta que las viudas ya reciben una pensión por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sin embargo, Rojo Carrizoza aclaró que dicha prestación es un derecho derivado de sus cotizaciones y no exime al Ayuntamiento de su obligación legal.

“La pensión de seguridad pública es un derecho establecido en la ley y allá en Choix las viudas se están muriendo enfermas” señaló,

La líder de Guerreros Azules reveló prácticas que calificó como injustas para evitar que los elementos generen antigüedad o accedan a su jubilación plena, ya que en lugar de otorgarles la pensión tras la muerte de sus esposos, el municipio pone a las viudas a trabajar para que tengan un ingreso, ignorando el derecho que les corresponde por ley.

Compartieron que policías con más de 20 años de servicio son despedidos y recontratados como “vigilantes” con sueldos menores para que pierdan el derecho a la pensión y que las pensiones reclamadas son de aproximadamente 4 mil a 5 mil pesos quincenales.

Ante señalamientos de que la protesta podría tener un trasfondo político contra el Partido Acción Nacional, Yesenia Rojo fue enfática al declarar que su lucha es por los derechos de las viudas, independientemente del partido en el poder.

“No me acusen a mí que estoy aquí porque es el PAN. Si fuera el de Morena también estaría. Mi lucha es clara, es por las viudas de policía”, sentenció.

Finalmente, los manifestantes informaron que actualmente existen 7 policías jubilados y 7 activos en Choix que temen retirarse por la posibilidad de quedarse sin su quincena, mientras que el Gobierno del Estado ya ha ofrecido los recursos para solventar los pagos, pero el Ayuntamiento se niega para no crear el antecedente en su nómina.