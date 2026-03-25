$!Guerreros Azules liberan la CEDH a dos días de la toma tras acuerdo con Gobierno de Sinaloa

“Es por eso que me retiro porque las demandas, no por [Óscar] Loza Ochoa, pero sí van a ser van a ser cumplidas y al final eso era lo que yo quería, lo estuve pidiendo públicamente y otra vez le agradezco al Gobernador [Rubén Rocha Moya] que metió las manos para solucionar”, señaló.

Entre los principales puntos, destacó la gestión del grado inmediato superior para policías jubilados, así como una reunión con el gobernador programada a más tardar este viernes.

En conferencia de prensa, Yesenia Rojo Carrizoza, dirigente del movimiento informó que la decisión de retirarse se tomó tras recibir una llamada de la Secretaría General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde en la que se comprometieron a atender sus demandas.

El colectivo Guerreros Azules liberó las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), en Culiacán, tras dos días de toma, luego de alcanzar acuerdos con el Gobierno de Sinaloa.

La toma de las instalaciones inició el pasado lunes 23 de marzo, luego de que, acusaron, la CEDH no emitiera recomendaciones solicitadas desde marzo de 2023 en favor de policías jubilados y activos.

También denunciaron que el organismo habría emitido resoluciones similares, pero de manera individual, lo que consideraron un trato desigual.

Durante el posicionamiento, Rojo Carrizoza acusó al titular de la CEDH de negarse al diálogo y de utilizar la institución con fines políticos.

Asimismo, rechazó señalamientos de que se haya impedido la atención a víctimas o retenido a personal dentro del edificio.

En ese contexto, afirmó que las pocas personas que acudieron a solicitar atención durante la toma no presentaban casos urgentes y, en algunos casos, fueron enviadas con la intención de provocar al movimiento.

Detalló que entre ellas se encontraban integrantes de colectivos y un grupo de personas que, aseguró, acudieron sin claridad en sus demandas.

“Quiero decirles que soy defensora de derechos humanos, sé distinguir las urgencias en este sentido y jamás, jamás dejaríamos a una víctima que requiera el apoyo de un defensor de derechos humanos sin ese apoyo”, afirmó.

“Las personas que han venido a pedir atención fueron dos rastreadoras: Marta Vega y Micaela. Marta Vega está en la nómina de la Comisión de Derechos Humanos. Las dos son víctimas de desaparición forzada, pero son del equipo de [Óscar] Loza Ochoa. No había necesidades urgentes. También vino un grupito de como 10 personas de una asociación como de vivienda. La verdad fue de pena ajena como obviamente venían a provocar”, afirmó.

También confirmó que existe una denuncia en su contra ante la Fiscalía General del Estado por presunto motín, la cual, dijo, no le preocupa, al asegurar que la protesta está protegida por derechos constitucionales como la libre manifestación.

Aseguró que durante la toma no se dañaron instalaciones ni equipos, y que todo fue documentado en video.

“Vamos a hacer un video donde ya está libre y donde todos los lugares donde no tuvimos acceso vamos a quitar una cinta roja que pusimos”.

Advirtió que, en caso de que no se cumplan los acuerdos alcanzados con el Gobierno del Estado, retomarán las movilizaciones.

“Si de Gobierno me lo resuelven, no me interesa ya platicar con él [presidente de la CEDH], pero cuando tenga una situación que yo necesite de la Comisión, voy a seguir tomando acciones como estas”, sostuvo.

Defendió que la acción buscó evidenciar que la CEDH “no es propiedad de sus funcionarios”, sino una institución pública al servicio de la sociedad.