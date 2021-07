El Capitán Óscar Guinto Marmolejo, quien hasta este martes fue el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, fue reemplazado en su cargo por falta de resultados, señaló el Presidente Municipal, Jesús Estrada Ferreiro.

Agregó que Guinto Marmolejo debía ser removido al inicio de la administración actual, pero debido a la pandemia y a la transición gubernamental, este evento se fue aplazando.

“Ha habido falta de resultados. Ha habido muchos problemas de inseguridad y de robo de cables de las lámparas y luminarias, quejas de mucho tipo, falta de control, y yo creo que necesitamos retomar el control”, destacó el alcalde.

“Desde que llegamos a la Presidencia Municipal en el primer periodo debimos haberlo hecho, pero se fue el tiempo, luego vino la pandemia, y pues nunca es tarde para rectificar, sobre todo porque ya tenemos que refrescar el ambiente dentro de la Policía Municipal y Tránsito Municipal. Necesitamos crecer, evolucionar, y como estábamos ya estábamos estancados”.

La mañana de este martes, en el patio central del Ayuntamiento de Culiacán se tomó protesta al Coronel Mauricio García Rodríguez como nuevo Secretario de Seguridad municipal.

Estrada Ferreiro informó que al trascender la noticia de este cambio, Guinto Marmolejo abandonó sus funciones al frente de la dependencia municipal sin presentar una renuncia formal.

“Yo no he hablado con él, yo fui a México, y no lo he visto. Habló con el Secretario, pero él no sé cómo toma una determinación y cómo supo o de dónde se le informó que iba a haber un cambio. Él dejó su despacho hace como 5 días y reapareció hace como 3 días, pero si él se quiere ir antes, pues que se vaya”, dijo.

“No ha renunciado oficialmente, se retiró nada más, sacó sus cosas de la oficina”.

De acuerdo con datos de Semáforo Delictivo, Culiacán sostiene cifras a la baja en varios delitos desde octubre de 2020.

“Ha bajado la incidencia de homicidio doloso, y de varios delitos importantes, pero no es únicamente eso, hay robos a casa habitación, hay robos a comercio, el problema de la vía pública, hay ineficiencias, y yo creo que es momento de hacer este cambio, y lo hicimos empujando a la persona más idónea para ello”, comentó el Mandatario municipal.