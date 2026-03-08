$!‘Haberme formado sola me hizo fuerte’: Guillermina, la mujer que se hizo a sí misma en el Centro de Culiacán

CULIACÁN._ Antes de convertirse en madre, comerciante y sostén de una familia numerosa, Guillermina fue una niña que aprendió a arreglárselas sola.

Llegó a Culiacán cuando tenía apenas 12 años y desde entonces su vida estuvo marcada por la ausencia de familia, el trabajo temprano y la necesidad de aprender a sobrevivir sin nadie que la cuidara.

Guillermina dice que desde muy pequeña entendió que nadie iba a cuidar de ella.

No conoció a sus padres. Creció con su abuela en Pachuca, una mujer que recuerda como “muy dura”.

En esa época, los golpes, los regaños y la disciplina estricta eran parte de la vida cotidiana, y aunque hoy intenta justificarlo por los tiempos en que vivían, su infancia estuvo marcada por esa distancia.

Cuando tenía 12 años llegó a Culiacán con sus padrinos, después de que su padrino, militar, fuera trasladado a la ciudad a finales de los años 60.