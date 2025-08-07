$!Había cuatro capibaras hace unos años, ahora en el Zoológico de Culiacán sólo hay uno

El Zoológico de Culiacán resguarda solamente a un capibara hembra en sus instalaciones, pese a que Noroeste documentó que había dos ejemplares en diciembre del 2023. De acuerdo al registro histórico proporcionado por personal de la dependencia, el espécimen está en la paramunicipal desde hace seis años. El encargado del área de Veterinaria del Zoológico, Lucio Ricardo Ibáñez Garduño, indicó que tiene alrededor de cuatro meses que regresó a la dependencia, pues ya estaba jubilado. En este periodo, sólo ha visto a la hembra.

“Cuando llegué y la administración nada más teníamos un ejemplar, es un ejemplar hembra que se encuentra en buen estado de salud, es muy tranquila, como todos sabemos, las características propias de los capibaras”. “Son muy tranquilas, tenemos pensado conseguir su pareja”, adelantó. En otras ocasiones, la administración de José María Casanova Rodríguez como Director del Zoológico de Culiacán, ha dado de qué hablar con la desaparición de animales que había durante la gestión de su antecesor, Diego García Heredia. En diciembre de 2024, Casanova Rodríguez expuso que desconocía el paradero de otras jirafas al haber sólo una en el espacio que les corresponde.