Habilitan carriles del bulevar Pedro Infante para agilizar tránsito en Culiacán

A partir de este domingo fueron habilitados dos carriles en ambos sentidos del bulevar Pedro Infante, en Culiacán, con el objetivo de agilizar el flujo vehicular previo al inicio del ciclo escolar.

La Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa informó que, además de los carriles para vehículos, se habilitó un espacio adicional de dos metros para el tránsito seguro de peatones y ciclistas por la zona.

La dependencia estatal aclaró que se trata de un paso provisional, debido a que los trabajos en el proyecto continuarán hasta marzo de 2027.

Ante ello, recomendó a los automovilistas conducir con precaución, considerar tiempo adicional para sus traslados y utilizar vías alternas cuando sea posible.

La Secretaría de Obras Públicas también agradeció la comprensión de las personas que diariamente utilizan esta vialidad mientras continúan los trabajos.