$!Habilitan refugio en el Gimnasio María del Rosario Espinoza para familias desplazadas en Culiacán

El Gobierno de Sinaloa habilitó un refugio temporal en el Gimnasio María del Rosario Espinoza para atender a familias en situación de desplazamiento que se encuentran en Culiacán, como parte de una estrategia de resguardo y atención ante escenarios de vulnerabilidad. La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable informó que el espacio fue puesto a disposición para ofrecer condiciones de seguridad y permanencia a cinco familias localizadas en el predio Montesierra, a quienes se les dio a conocer esta alternativa de resguardo.





El Secretario Omar Alejandro López Campos, señaló que el acercamiento con las familias se realizó con el objetivo de identificar necesidades prioritarias y brindar atención social directa, particularmente durante las fechas decembrinas. “El Gimnasio María del Rosario Espinoza está habilitado como albergue y cuenta con las condiciones necesarias para ofrecer un espacio seguro a las familias que requieran resguardo”, indicó el funcionario. Durante la jornada, personal de la Sebides entregó juguetes a niñas y niños como parte de un acompañamiento humanitario, además de orientar a las familias sobre los servicios disponibles en el refugio.



