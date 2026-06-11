$!Habitantes de Badiraguato y Culiacán toman caseta de Limón de los Ramos; exigen a CFE revisar altos cobros de luz

Habitantes de distintas comunidades de Badiraguato y Culiacán mantienen tomada la caseta de peaje de Limón de los Ramos en protesta por los elevados cobros registrados en los últimos recibos de energía eléctrica, por lo que exigieron a la Comisión Federal de Electricidad atender la problemática y revisar los montos facturados.
La caseta se mantiene tomada evitando el cobro oficial, por lo que se mantiene abierta para el tránsito vehicular sin cobro obligatorio.
Brígido Lara, vecino de la comunidad de Varejonal, señaló que la principal demanda de los manifestantes es que los dos últimos recibos sean ajustados a niveles similares a los que históricamente pagaban las familias de la región.
“Queremos que bajen los dos últimos recibos, que bajen al nivel que estaban porque es demasiado lo que le viene de luz a la gente”, expresó.
Indicó que entre los inconformes hay usuarios que recibieron cobros de entre 5 mil y 38 mil pesos, cuando anteriormente pagaban cantidades mucho menores.
“Hay personas que tienen de 30 a 38 mil, de 26 mil, de 17 mil, de 8 o 9 mil pesos. Hay gente que pagaba 700 pesos y ahora le llegaron 8 o 9 mil”, relató.
Como ejemplo, mencionó el caso de un habitante de Jesús María que regularmente cubría alrededor de 480 pesos por servicio eléctrico y que en esta ocasión recibió una factura superior a los 6 mil pesos, pese a no registrar adeudos previos.
Lara aseguró que algunos representantes de la CFE han atribuido los incrementos a supuestos adeudos acumulados, aunque sostuvo que varios usuarios cuentan con comprobantes que demuestran que estaban al corriente en sus pagos.
Los manifestantes permanecen en la caseta desde el pasado sábado y, hasta el momento, afirman que no han recibido una propuesta concreta de solución.
“Vino una persona y dijo que de ayer a hoy vendría a ver si traía una buena respuesta, pero no ha pasado nada”, comentó.
Añadió que durante reuniones previas con autoridades se les planteó la posibilidad de otorgar facilidades de pago a seis meses, alternativa que consideró insuficiente.
“Nos dijeron que nos daban seis meses para pagar, pero si no pagamos uno, cuando llegue el otro recibo vamos a tener más deuda. Así vamos a estar endeudados siempre”, señaló.
El representante de los inconformes afirmó que la intención del movimiento no es dejar de pagar el servicio, sino que los cobros sean revisados y ajustados a montos que consideren justos.
Entre los participantes en la protesta hay habitantes de comunidades como Jesús María, La Nona, Las Higueras, La Campana y Varejonal, quienes demandan una mesa de diálogo con la CFE para aclarar el origen de los incrementos y encontrar una solución a los cobros que consideran excesivos.