$!Habitantes de Badiraguato y Culiacán toman caseta de Limón de los Ramos; exigen a CFE revisar altos cobros de luz

Habitantes de distintas comunidades de Badiraguato y Culiacán mantienen tomada la caseta de peaje de Limón de los Ramos en protesta por los elevados cobros registrados en los últimos recibos de energía eléctrica, por lo que exigieron a la Comisión Federal de Electricidad atender la problemática y revisar los montos facturados. La caseta se mantiene tomada evitando el cobro oficial, por lo que se mantiene abierta para el tránsito vehicular sin cobro obligatorio. Brígido Lara, vecino de la comunidad de Varejonal, señaló que la principal demanda de los manifestantes es que los dos últimos recibos sean ajustados a niveles similares a los que históricamente pagaban las familias de la región.





“Queremos que bajen los dos últimos recibos, que bajen al nivel que estaban porque es demasiado lo que le viene de luz a la gente”, expresó. Indicó que entre los inconformes hay usuarios que recibieron cobros de entre 5 mil y 38 mil pesos, cuando anteriormente pagaban cantidades mucho menores. “Hay personas que tienen de 30 a 38 mil, de 26 mil, de 17 mil, de 8 o 9 mil pesos. Hay gente que pagaba 700 pesos y ahora le llegaron 8 o 9 mil”, relató. Como ejemplo, mencionó el caso de un habitante de Jesús María que regularmente cubría alrededor de 480 pesos por servicio eléctrico y que en esta ocasión recibió una factura superior a los 6 mil pesos, pese a no registrar adeudos previos.





