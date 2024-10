Habitantes de comunidades de El Tamarindo solicitan la destitución de la síndica María Amelia Tizoc Benítez, pues acusan omisiones y presuntos actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.

Ante este reclamo se realizó este miércoles una manifestación de pobladores en las oficinas de la Sindicatura, en donde se plantaron habitantes y reclaman la destitución inmediata de la funcionaria.

De acuerdo a fotografías de la manifestación, se pegaron carteles en los que acusan a la funcionaria de cobrar trámites gratuitos y de cobrar de manera irregular permisos para comercios, así como permitir que familiares suyos utilicen el vehículo del Ayuntamiento de Culiacán con fines personales.

El pasado 16 de octubre, los pobladores de El Tamarindo se manifestaron en el Ayuntamiento de Culiacán para exponer ante el Presidente Municipal Juan de Dios Gámez Mendívil las irregularidades señaladas.

Esta manifestación terminó en una audiencia con funcionarios municipales en la que se prometió atender las denuncias externadas por los pobladores.

En esta manifestación Abundia Barraza, vecina de El Limón de los Ramos, mencionó que la síndica la habría denigrado al momento de solicitarle la limpieza de un canal vecino a su domicilio.

“Es que yo vivo a un lado del arroyo, a mí hace dos años me tumbó la casa, fue un día la síndica y le pedimos de favor que si nos podía sacar tierra del arroyo de ambos lados, le dije ‘porque acá lo primero que se me cae es la casa porque ahí va y da todo lo de la corriente’ entonces, el día que fue ella me dijo ‘a mí no me gusta andar en el lodazal’”, dijo a Noroeste la vecina del Limón de los Ramos el 16 de octubre.

“Le dije ‘y, ¿qué quiere? ¿que le ponga alfombra cada vez que usted venga? No, señora’, le dije ‘usted, está en ese cargo para ayudarnos con lo que nosotros ocupamos y nosotros apoyar también, ya no me dio la cara, ni para bien ni para mal, el arroyo cada vez que sube se me mete a la casa, pierdo muebles, pierdo todo”.