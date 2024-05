“Es que primero llegó mi esposo y ya después, ya me vine yo y llegaron porque trabajaron aquí y desalojaron, dejaron todo esto aquí y pues le dijeron a la gente que el que se quisiera meter pues, se metiera y se metieron”, mencionó.

Al despertar todas las mañanas, Yesenia Lara Villagómez escucha a los gallos que con cuidado y afecto, los han cuidado ella y su esposo. También es un sentimiento de incertidumbre la que la envuelve durante y el día y se agrava mediante la noche, ya que donde viven, no es propiamente suyo.

Al no ser propiamente suyo, no pueden arreglar demasiado los espacios, porque viven con el miedo constante que los puedan desalojar de lo que ha sido su hogar algunos años.

En el tema de la basura, sí pasa el camión regularmente, pero les cobra un monto que va desde los 20 a 100 pesos, dependiendo la cantidad de basura acumulada, ya que, como no son una colonia como tal, están haciendo un trabajo extra.

“La verdad que hay muchas carencias, de todo. Aquí nosotros no recibimos una despensa, becas, todas esas cosas, nada. Yo tengo un niño de 10 años y él no tiene beca”, expresó la madre de familia.

Lara Villagómez externó que en el lugar hay varios niños que no cuentan con apoyos del gobierno, como por ejemplo su hijo de 10 años que asiste a la primaria, y que sí se necesita por la vida que llevan.

“Entra el carro, pero le tenemos que pagar, porque no estamos registrados en el Ayuntamiento, como cuando registran una colonia, ya está registrada y entra la basura, pues no les cobra, pero a nosotros sí”, indicó.

“Pues que cumplan cuando andan ellos en política, que cumplan lo que dicen que van a ayudar a la gente. Lo que yo sí les pediría era que, que nos arreglaran aquí, ya que sea, ahora sí de nosotros”, manifestó Lara Villagómez.

Vida cotidiana

La madre de familia comentó que para ayudarle a su esposo con los gastos del hogar, limpia oficinas tres días a la semana y el resto vende ropa seminueva y nueva en los diferentes tianguis de Culiacán, que eso le ha beneficiado en tener una mejor solvencia económica.

Asimismo, indicó que no quiere volver a la vida del campo, pues ella es perteneciente a un pueblo al norte del estado, pues ahí si no trabajas del campo no tienes de dónde sacar.

“En el rancho es puro campo. Allá si no vas al campo no trabajas, a menos que, ahorita que ya andan transporte y eso sí, para sacarlos hacia la ciudad a trabajar”, expresó Yesenia.

Al lado del edificio donde vive, está un pequeño espacio en el que se apropiaron para tener su gallinero, que al día los animales ponen de cuatro a seis huevos, que es lo que usan para comer.